28 марта 2017 года в Министерстве иностранных дел РК состоялось 1-ое заседание Подкомитета по таможенному сотрудничеству Казахстана и Европейского союза

Заседание прошло под председательством Госмана Амрина - заместителя Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, сообщает пресс-служба КГД Министерства финансов РК . Сопредседателем с европейской Стороны выступил Питер Ковач - руководитель Отдела упрощения торговли, Генерального директората по налогам и таможне Европейской комиссии.

В ходе заседания Стороны обсудили организационные вопросы работы Подкомитета и определили сферы для дальнейшего сотрудничества среди которых: общие намерения Сторон к интеграции информационных систем по транзиту, взаимному признанию Уполномоченных экономических операторов и результатов контроля, повышению эффективности систем управления рисками и правоохранительных мер.

В целях увеличения потока товаров, перемещаемых через Республику Казахстан морским путем, Стороны проработают возможность установления сотрудничества между морскими портами Актау и Роттердама.

Напомним, что основы для создания Подкомитета по таможенному сотрудничеству между Казахстаном и Европейским союзом были заложены Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве, подписанным в г. Астане 21 декабря 2015 года.

В дальнейшем заседания Подкомитета будут проходить ежегодно.