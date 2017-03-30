28 марта 2017 года в Министерстве иностранных дел РК состоялось 1-ое заседание Подкомитета по таможенному сотрудничеству Казахстана и Европейского союза
Заседание прошло под председательством Госмана Амрина - заместителя Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, сообщает пресс-служба КГД Министерства финансов РК . Сопредседателем с европейской Стороны выступил Питер Ковач - руководитель Отдела упрощения торговли, Генерального директората по налогам и таможне Европейской комиссии.
В ходе заседания Стороны обсудили организационные вопросы работы Подкомитета и определили сферы для дальнейшего сотрудничества среди которых: общие намерения Сторон к интеграции информационных систем по транзиту, взаимному признанию Уполномоченных экономических операторов и результатов контроля, повышению эффективности систем управления рисками и правоохранительных мер.
В целях увеличения потока товаров, перемещаемых через Республику Казахстан морским путем, Стороны проработают возможность установления сотрудничества между морскими портами Актау и Роттердама.
Напомним, что основы для создания Подкомитета по таможенному сотрудничеству между Казахстаном и Европейским союзом были заложены Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве, подписанным в г. Астане 21 декабря 2015 года.
В дальнейшем заседания Подкомитета будут проходить ежегодно.
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