В Австралии эвакуируют 40 тысяч человек из-за угрозы наводнения
30 марта 2017, 15:53
Циклон обрушился на северо-восточный штат Квинсленд во вторник, он был квалифицирован как шторм четвертой категории опасности из пяти.
Порядка 40 тысяч человек в Австралии должны покинуть свои дома из-за угрозы наводнения, вызванного последствиями мощного циклона "Дебби", сообщает портал News.com.au, передает РИА Новости.
"Должны эвакуироваться около 40 тысяч человек, поживающих в верховье и в низовье реки Туид, а также на реке Уилсон, в частности в городе Лисмор, откуда должны уехать 6,5 тысячи человек", — заявил исполняющий обязанности заместителя комиссара службы безопасности штата Новый Южный Уэльс Марк Морроу.
Циклон обрушился на северо-восточный штат Квинсленд во вторник, он был квалифицирован как шторм четвертой категории опасности из пяти. Скорость порывов ветров достигала 263 километров в час. Циклон "Дебби" уже нанес существенный ущерб населению, десятки тысяч человек остались без электроснабжения. Когда оно будет восстановлено — пока неизвестно.
По данным портала, в настоящее время без света остаются более 45 тысяч домов. Многие школы остаются закрытыми.
Местные метеорологи предупреждают, что самое сильное затопление ожидается вдоль реки Туид. По некоторым данным за последние сутки в этом районе выпало до 417 миллиметров осадков.
Фото © REUTERS/ AAP/Dan Peled
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851177-65550520f766daaec1f08644f646dec2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...