В Австралии эвакуируют 40 тысяч человек из-за угрозы наводнения

Порядка 40 тысяч человек в Австралии должны покинуть свои дома из-за угрозы наводнения, вызванного последствиями мощного циклона "Дебби",

"Должны эвакуироваться около 40 тысяч человек, поживающих в верховье и в низовье реки Туид, а также на реке Уилсон, в частности в городе Лисмор, откуда должны уехать 6,5 тысячи человек", — заявил исполняющий обязанности заместителя комиссара службы безопасности штата Новый Южный Уэльс Марк Морроу.





Циклон обрушился на северо-восточный штат Квинсленд во вторник, он был квалифицирован как шторм четвертой категории опасности из пяти. Скорость порывов ветров достигала 263 километров в час. Циклон "Дебби" уже нанес существенный ущерб населению, десятки тысяч человек остались без электроснабжения. Когда оно будет восстановлено — пока неизвестно.





По данным портала, в настоящее время без света остаются более 45 тысяч домов. Многие школы остаются закрытыми.





Местные метеорологи предупреждают, что самое сильное затопление ожидается вдоль реки Туид. По некоторым данным за последние сутки в этом районе выпало до 417 миллиметров осадков.