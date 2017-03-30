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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 314,79, EURKZT_TOD = 338,95, RUBKZT_TOD = 5,5821, CNYKZT_TOМ = 45,7900, USDKZT_0_002 = +7,8841 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия по иностранным валютам. 

 

По результатам торгов на спот-рынке: 

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге    (USDKZT_TOD) составил 314,79 тенге за доллар США при объеме    торгов 88 100 тыс. долларов США; 

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD)    составил 338,95 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро; 

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено    не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе    KASE отсутствовали; 

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге    (RUBKZT_TOD) составил 5,5821 тенге за рубль при объеме торгов    11 000 тыс. рублей; 

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок    заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой    системе KASE отсутствовали; 

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге    (CNYKZT_TOM) составил 45,7900 тенге за юань, объем торгов -    200 тыс. юаней. 

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 314,79 тенге за доллар (-0,36 тенге), суммарный объем  торгов - 119 300 тыс. USD (+32 800 тыс. USD). 

 

На рынке операций валютного свопа: 

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия    сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; 

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +7,8841 %    годовых при объеме торгов 1 161 200 тыс. USD; 

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент    закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. 

В торгах приняли участие 26 банков.    

30 марта 2017, 15:47
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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