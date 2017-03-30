Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 314,79, EURKZT_TOD = 338,95, RUBKZT_TOD = 5,5821, CNYKZT_TOМ = 45,7900, USDKZT_0_002 = +7,8841 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 314,79 тенге за доллар США при объеме торгов 88 100 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 338,95 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5821 тенге за рубль при объеме торгов 11 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 45,7900 тенге за юань, объем торгов - 200 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 314,79 тенге за доллар (-0,36 тенге), суммарный объем торгов - 119 300 тыс. USD (+32 800 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +7,8841 % годовых при объеме торгов 1 161 200 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 26 банков.