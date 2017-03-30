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2500 жителям Кызылординской области раздадут земельные участки под строительство жилья

30 марта 2017, 16:09

В новом микрорайоне «Береке» земельные участки получат около 300 человек, а во всем районе – 2500 жителей.

29 марта аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев вручил документы на земельные участки под индивидуально-жилищное строительство 20 жителям поселка Шиели. Всего в новом микрорайоне «Береке» земельные участки получат около 300 человек, а во всем районе – 2500 жителей.



В своей приветственной речи Крымбек Кушербаев отметил, что и в дальнейшем первоочередными задачами местных властей будут вопросы укрепления экономики села и повышение уровня жизни сельских жителей.



- На сегодня ведется масштабная работа по развитию региона. В преддверии праздника Наурыз был сдан в эксплуатацию новый микрорайон в областном центре. Сегодня около 300 шиелийцев получат участки под строительство жилья. В будущем здесь будут построены социально-культурные объекты, спортивные площадки, магазины, скверы и аллея. В Шиелийском районе в очереди на получение земельных участков стоят около 7 тысяч человек. Теперь 2500 жителей района получат участки под ИЖС на специально отведенной территории, - сообщил аким области.



Для справки: В прошлом году на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры Шиелийского района из республиканского и областного бюджетов было выделено около 3 млрд. тенге. В рамках проекта были проведены 256 километров инфраструктуры на 509 гектарах земли в микрорайонах «Акорда», «Байтерек», «Береке» и «Шугыла» поселка Шиели и в населенных пунктах Ш.Кодаманов, Н.Бекежанов, Бидайколь, И.Жахаев и Алгабас.





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