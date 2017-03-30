В Казахстане запускается уникальный проект по поддержке женского предпринимательства
30 марта 2017, 16:15
В начале апреля будет запущен сайт www.pinkproject.kz, с целью предоставления женщинам информации по ведению бизнеса в Казахстане.
Банк Астаны разработал уникальный, социально ориентированный проект «Розовые воротнички». Об этом на пресс-конференции, посвященной развитию и поддержке женского предпринимательства в Казахстане заявил председатель правления АО «Банка Астаны» Искендер Майлибаев.
В мероприятии также приняли участие Светлана Богатырева, проектный директор ОФ «Фонда Женского Лидерства», Илейн М. Конкиевич, представитель «ООН-женщины» в Центральной Азии и Нурлан Акшанов, заместитель Председателя Правления фонда «Даму».
«Осознавая важность женского предпринимательства, мы рады объявить о запуске проекта, не имеющего аналогов в Казахстане. Год назад мы запустили женские карты с отличными условиями, которые стали очень популярными среди наших клиенток. С апреля этого года, при безналичной оплате с женской карты, банк будет направлять 0,7% от суммы в Фонд Женского Лидерства для развития женского предпринимательства» – отметил г-н Майлибаев.
В начале апреля будет запущен сайт www.pinkproject.kz, с целью предоставления женщинам информации по ведению бизнеса в Казахстане. Здесь будет собрана вся информация по программам финансирования женского предпринимательства. Также здесь будет агрегатор новостей, и бизнес-леди смогут вести личные блоги, делиться идеями, находить партнеров и полезные контакты.
Светлана Богатырева выражает огромную признательность Банку Астаны за поддержку проекта. «Благодаря данному проекту будут проведены обучающие конференции в 5 городах Казахстана – Алматы, Астане, Караганде, Уральске и Шымкенте. Мы применим подход, отработанный в процессе трехлетней практики в Алматы, и основанный на изучении потребностей и ожиданий женщин-предпринимателей.
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