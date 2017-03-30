Теннисист Александр Бублик: Никогда не вернусь в сборную России

На обычном календарном матче Глобальной лиги Kids среди болельщиков вдруг оказался 19-летний питерский теннисист Александр Бублик.





Интерес 141-й ракетки мира к дет­скому баскетболу объясняется просто — в команде Адмиралтейской спортшколы играет его почти родственник Игорь Воробьев.





После финальной сирены почетный гость вручил призы лучшим игрокам матча, поздравил мальчишек. А потом, взяв в руки мячик, положил из-за дуги в корзину точненькую «треху».





С темы баскетбола и началась беседа корреспондента « Спорта День за Днем » с Александром Бубликом.





По характеру я одиночка





— Я уже второй раз приезжаю на игры Лиги Kids, — начинает разговор Саша. — Здесь играет сын моего крестного отца Олега Воробьева. Вот он под 30-м номером бегает. Я знаю, что для Игоря важно, чтобы я поддержал его. Когда я могу, то всегда стараюсь приехать. А сегодня даже поболел за Игоря вместе с папой Станиславом Геннадьевичем и мамой Натальей Анатольевной. Олег с нами на трибуне. Мы родные люди. Всю жизнь дружим!





— Вы все родом из Гатчины?

— Да! В раннем детстве семья Воробьевых меня нянчила. Сейчас Игорю уже десять лет, так он у нас частенько жил. Говорю, мы как семья, хотя родства по крови нет. Отец и Олег — лучшие друзья!





— Слышал, что вы в детстве увлекались баскетболом.

— Это мой любимый вид спорта после тенниса. Могу сказать, что это мое хобби. Я и сейчас люблю поиграть. Стараюсь, когда есть время. Тем более грех не играть, когда у тебя крестный отец — классный баскетбольный тренер. Олег несколько лет назад даже привел женскую команду Гатчины к победе на всероссийском турнире.





— И дедушка ваш играл в команде мастеров?

— Да, Геннадий Бублик долго выступал за харьковский «Металлист».





— Почему тогда его внук не стал баскетболистом?

— Не знаю. У меня ведь отец — теннисный тренер. Да и теннис мне очень нравится. Могу сказать, что я больше «единал». Мне пришлось бы сложно в команде. Я все-таки по характеру одиночка. В коллективе тяжеловато уживаюсь. Это с ранних лет во мне заложено, а уж сейчас тем более.





Живу в Петербурге, тренируюсь в Майами и Монако





— Хорошо, тогда перейдем к теннису. Тем более что с осени вы представляете уже не Россию, а Казахстан.

— Если быть точным, с 21 ноября. Но под флагом Казахстана я вышел на корт только в январе. Потребовалось время на формальности, поэтому официально мой дебют состоялся в Австралии.





— Поменялись ощущения?

— Конечно. Как бы это обидно ни звучало, но в России до меня никому не было дела. А теперь люди переживают за Бублика. И они делают все для моей удачной карьеры. Это самое важное!





— Что вы вкладываете в понятие «люди»? Это кто, чиновники, болельщики, рядовые жители Казахстана?

— Люди, которые занимаются теннисом. Теннисная федерация Казахстана. Вот они реально волнуются за меня. Помогают, работают, создают условия, чтобы я хорошо играл. В России это было невозможно. Еще в Астане прекрасный теннисный центр. Не знаю, как описать его словами. Но он очень крутой.





— У вас там и быт налажен?

— Нет. Зачем? Я ведь живу здесь, тренируюсь в Майами и Монако. А в Казахстан сейчас полечу на матч Кубка Дэвиса (7–9 апреля сборная Казахстана примет в Астане команду Китая во втором круге группы I. — «Спорт День за Днем»). Поприсутствую там. Потренируюсь с ребятами, немножко почувствую себя в команде. Но играть не буду. По правилам ITF мне только через два года можно выступать за команду другой страны.





— Вам бы хотелось сыграть за Казахстан в Кубке Дэвиса?

— Да! Очень! Я уважаю Казахстан. Понял, что можно любить страну, если она не твоя родина, но реально тебе помогает. Без помощи Казахстана я бы не достиг нынешнего результата. Не имел бы предсезонной подготовки, которую я провел в Майами, со мной бы не ездил фитнес-тренер, моего отца не было бы на всех турнирах. Мой прогресс шел бы гораздо медленнее. Я безумно им благодарен. С нетерпением жду, когда смогу сыграть в Кубке Дэвиса.





— Российские теннисные чиновники говорили, что готовы пойти на ваши условия?

— Это момент принципиальный. Мы же знаем и понимаем, какие это «условия», что бы это было. Если мы уже приняли решение играть за Казахстан, то я никогда не вернусь в сборную России. Обратно я уже не перейду.





— Но при этом вы остаетесь россиянином по духу?

— Конечно. Я родился в Гатчине, считаю себя петербуржцем. Я люблю этот город, продолжаю здесь жить. Хотя я представляю на теннисной арене Казахстан, играю под другим флагом, все равно остаюсь россиянином.





Теперь не спорю с Младенович





— Россиянка Юля Путинцева уже четыре года представляет Казахстан…

— Я не интересовался этим вопросом.





— Вы же видели матчи Путинцевой на турнире St. Petersburg Ladies Trophy?

— Всего один. Финал. Меня пригласили посмотреть. Точнее, я спор проиграл.





— Расскажите.

— В Австралии я познакомился с француженкой Кристиной Младенович. Потом мы стали общаться в «Инстаграме». Я ей написал, что она не умеет играть в теннис. Ну в смысле, что реально плохо играет одиночку. Кристина — парный игрок. И вот она спрашивает: «А если я в Питере дойду до финала, что сделаешь?» Я самоуверенно ответил: «Проси, что хочешь». А она взяла и победила! Да и сейчас в Акапулько дошла до финала. Так что больше с Младенович я не спорю.





— И что же попросила эта французская красавица, выиграв пари?

— Чтобы я посетил финал турнира, а потом сходил с ней на гала-ужин. Вот поэтому вы и видели меня на решающем матче Ladies Trophy.





— Отличный получился финал!

— Только я половину пропустил. Не очень люблю женский теннис. Могу посмотреть, как выступает Даша Касаткина. Вот за нее я болею, волнуюсь. А когда играют люди, которых я не знаю, чего переживать?





— Как же так? Путинцева теперь ведь стала вашей «землячкой».

— С недавнего времени да. Но требуется время, чтобы я начал дружить. Я хочу, чтобы Юля выигрывала, так как она представляет Казахстан, как и я. Но болеть? У меня в принципе такого нет. Я редко за кого болею.





Иногда Оксимирон перегибает палку













— Как в Майами идет теннисная жизнь?

— Там я тренируюсь на частных кортах. Многих знаю. Вижу легендарных игроков прошлого: Джима Курье, Ивана Лендла, Джимми Коннорса, Матса Виландера, иногда мы обедаем вместе. Я не могу сказать, что я со всеми запросто общаюсь, но мы знакомы.





— А чем вам симпатичны эти звезды?

— Они очень спокойные, уверенные в себе. Люди, которые добились многого в своем деле. С ними приятно посидеть, поговорить.





— Они могут дать какой-то профессиональный совет?

— Нет. Мы все индивидуальны, поэтому нет какой-то общей панацеи. Другие тренеры никогда не лезут в твой тренировочный процесс. Даже с маленькими советами. Они могут только подсказать: «Играй чуть быстрее». Или просто помочь, поддержать. Это классно! Ведь Лендл и Коннорс уже прошли то, что я и не видел еще.





— Кстати, вы уже и сами победили одну звезду.

— Да! Испанца Роберто Баутиста-Агута, игрока Топ-15. Тогда это стало сенсацией. Мои ощущения было невозможно описать словами. Стоишь и думаешь: «Вот что ты сейчас сделал? Зачем? Что происходит?» Дело было на Кубке Кремля, в «Олимпийском». Нравится там играть. Вот, кстати, скоро там будет выступать мой любимый рэпер Оксимирон. Реально соберет целый «Олимпийский».





— Чем вас привлекает Оксимирон?

— Мне кажется, он интересный. Оксимирон единственный российский исполнитель, который реально делает рэп высокого уровня. Очень глубокие тексты. Я с детства слушаю рэп. Обожаю Эминема. Мой самый любимый исполнитель.





— А почему вам близок рэп?

— Мне кажется, что рэп — это музыка, в которой надо вслушиваться в текст. Если он реально интересный, то можно уловить важные фразы. В русском рэпе никого нет, кроме Оксимирона. Да, иногда он перегибает палку, но его музыка меня очень зацепила начиная с 2015 года. С альбома «Горгород». До этого я о нем и не знал. Остальных исполнителей не слушаю. Хотя последнее время познакомился близко с рэп-тусовкой. Попал в нее благодаря Михаилу Паньшину, который занимается концертами, имеет влияние на шоу «Версус Баттл».





— Русский шансон нравится?

— «Владимирский централ — ветер северный. Этапом из Твери — зла немерено» (Бублик поет на манер Круга. — «Спорт День за Днем»). Вы это имеете в виду? Нравится! Но не все, конечно... А вот на концерт Оксиморона реально хочу попасть. Хотел бы с ним познакомиться. Уверен, что в будущем мы с ним подружимся.





Я познакомился со многими рэперами. И на удивление они не такие страшные, какими кажутся со сцены. Как они друг друга поливают грязью! Ужас! Но это все образ. Когда ты с ними общаешься лично, понимаешь, что по жизни это совсем другие люди. Сначала они ругаются последними словами, а потом обнимаются и вместе идут посидеть в бар.





Куплю билет на бой Конора МакГрегора





— Очень похоже на профессиональный бокс.

— Согласен. И там половина скандалов — это имидж. Кстати, мой лучший друг — ярый почитатель Головкина. И когда я стал казахстанцем, он сказал, что теперь мы вместе будем болеть за «Трипл Джи» (ГГГ — Головкин Геннадий Геннадьевич. — «Спорт День за Днем»).





Правда, я не фанат Головкина. Люблю бои Геннадия, потому что он лучший боксер. Но чемпион UFC Конор МакГрегор мне более интересен. Одни его выходки чего стоят! На бой МакГрегора я бы сам купил билеты. Чего бы я, наверное, не делал на бой Головкина. Не наверное, а точно. На бой Головкина не пойду смотреть вживую. А вот на МакГрегора пошел бы. И на его пресс-конференцию сходил бы, если бы была такая возможность. ММА — это зрелище!





Бокс не очень люблю. Там слишком много правил. Ударил, отошел, раз — очко. Засчитали, не засчитали. Я просто в правилах ничего не понимаю.





Да, мне интересно, кто выиграет, но я не понимаю, что и как считается.





В ММА все ясно: упал — получай. Весело!





— А сами в детстве кроме тенниса и баскетбола единоборствами не увлекались?

— Серьезно — нет. Но боксировал для интереса, как любой парень.





— Давайте сменим тему. Тяжелые тренировки у профессионального теннисиста?

— Я бы так не сказал. Для меня каждая тренировка — это веселье. Я получаю очень много удовольствия, несоизмеримого ни с чем. Для меня это не в напряг. Да, тяжело, но я это воспринимаю как бы с удовольствием. Дело, которое ты любишь, не может быть изнуряющим и надоедающим.





— Но согласитесь, что все равно нужно искать какую-то сильную мотивацию.

— Тренировки у меня не такие изнуряющие, они другого формата, мне там не надо делать тысячу подач. Немножко другая манера. Поэтому мне всегда достаточно весело. Я не ощущаю никакого напряга. Нет такого серьезного давления. Я не отказываюсь от многого в жизни.





— Такая легкость не повредит серьезным задачам?

— Пока не вредит.





— Любая биография чемпиона — это прежде всего преодоление.

— Можно об этом говорить по-разному. Я тоже могу рассказать, как вкалываю, как тяжело, чем я жертвую. Да я и правда жертвую, но воспринимаю это немножко по-другому.





Вы говорите так, как будто мне вообще все равно. Просто я стараюсь рассказывать с обратной стороны. Можно говорить, как это сложно и тяжело, так рассказывает, наверное, каждый, кто играет в теннис.





Но есть и другая сторона медали. Не только изнуряющие тренировки! Это прекрасные города, отличная погода на многих турнирах, люди, фанаты, огромные корты. Телекамеры. Все то, ради чего мы работаем. Для меня это одна из самых приятных частей моей профессии.





— Это еще и потому, что вы сами человек позитивный и веселый?

— Да, я очень оптимистичен. Я считаю, что жизнь не должна ограничиться одним теннисом. Вот я люблю рэп. Мне интересны его стили. Я смотрю даже рэперов, которые мне не нравятся. А еще увлекаюсь квестами!





— Любопытно.

— Мы с другом сейчас прошли почти все квесты, которые есть в Петербурге. И пойдем еще на один. Тоже какая-никакая эмоциональная разрядка.





Я сейчас четыре дня ничего не делал. Не хочу думать от теннисе. Хочу разрядиться, а вот когда уеду — опять начну жестко тренироваться.





Есть у меня цели! Не беспокойтесь! А если все время думать о теннисе, можно сойти с ума. Ну по крайней мере мне. Я точно с ума сойду. Мне нужна какая-то жизнь: общение с друзьями, обычные радости. Мы же тоже люди! Не только тренируемся.





— А читать вы любите?

— Последняя книга, которую я прочитал, была «Портрет Дориана Грея». Мне понравилось. Не могу сказать, что я такой заядлый читатель. Но иногда могу провести часок-другой за чтением какой-нибудь книжки.





Не считайте меня предателем!





— Осенью приедете на St. Petersburg Open?

— Я с нетерпением жду этого. Мой любимый турнир. Играешь дома. Родная публика. Это много значит. Хотя дома выступать тяжело. ­Причем ладно, сейчас играю на «СИБУР Арене», а вот в СКК мне пришлось бы гораздо тяжелее.





— Почему?

— Психологически. Я ходил туда семь лет мальчишкой, смотрел на профессионалов. А теперь добился того, что могу и сам там выступать. Это сложно чисто в эмоциональном плане. Но вот какой-то конкретный матч в СКК и не вспомню. Я не усидчивый и не люблю смотреть, как другие играют.





— Какие у вас отношения с руководством питерского турнира?

— С Александром Ивановичем Медведевым мы в хороших отношениях. После Ladies Trophy виделись с ним на гала-ужине, прекрасно пообщались. Ничего не изменилось после того, как я стал представлять Казахстан.





— А я слышал, что не все так радужно...

— Вы про Камельзона? Да, я знаю. Он не очень хорошо отзывался о том, что я бросил Россию. Но я считаю, что бросить можно только то, чему ты принадлежал. Мы с Владимиром Наумовичем много разговаривали на эту тему. И расстались в шикарных отношениях. На удивление все закончилось хорошо.





Понимаете, это всего лишь спорт. Не нужно это равнять с чем-то серьезным, говорить, что ты — предатель. Это всего лишь твоя работа. Жизнь одна, и шанс такой — один. Я считаю, что такие шансы нужно забирать.





Никогда не был примерным мальчиком





— Расскажите про ваши татуировки на руках. Это какие-то лозунги?

— Да, это мой девиз по жизни. Это две фразы из Эминема. «Всегда быть лидером, а не последователем». И вторая: «Ты меня не сломаешь, а сделаешь только сильнее».





— Знаете, вам и правда тогда стоило пробиваться в НБА! А то рэп и татушки как-то не вяжутся с общепринятым образом «джентльмена с Уимблдона»...

— Согласен. В теннисе не очень принят такой имидж. Ну ничего, мы новое поколение. Пусть признают! А вот если бы я играл в баскетбол, то давно бы себе «рукава» сделал. Это такие татуировки на все руки.





— Ясно... Ваша смешная фамилия в школе становилась предметом шуток?

— Вы правы! Я стеснялся своей фамилии класса до третьего. А потом научился драться. Я очень много в детстве дрался, очень часто. Посмотрите, у меня все кулаки сбиты.





— Дрались из-за насмешек?

— Не только. Меня просто бесили одноклассники. Я всегда был таким необычным, всегда думал по-другому. Кому-то подобное не нравилось. Слава богу, я перестал драться. Сейчас мне не надо это. Один неудачный удар, и травма.





— Неужели мама не говорила: «Саша, хватит! Ты же примерный мальчик»?

— А я никогда не был примерным мальчиком. Никогда! И сейчас таковым не являюсь.





Беседовал Константин Осипов





Личное дело

Александр Бублик

Родился 17 июня 1997 года в Гатчине

Рост: 193 см. Вес: 75 кг

В ноябре 2016 года сменил спортивное гражданство с российского на казахстанское.

В рейтинге ATP занимает 141-е место, в чемпионской гонке WTA — 72-е место

Самое высокое место в рейтинге ATP — 137-е (27.02.2017)

Достижения: второй круг Australian Open — 2017, четвертьфиналист Кубка Кремля — 2016

За карьеру заработал 142 321 доллар