Двойника Санта Клауса арестовали за торговлю наркотиками

58-летнего Фиделя Гонсалеса Гутьерреса обвиняют в продаже кокаина в непосредственной близости от религиозного учреждения.

В США за торговлю наркотиками арестовали 58-летнего мужчину с бородой, который выглядит точь в точь как популярное изображение Санта Клауса , передает , передает Вести.ru





58-летнего жителя города Марафон в штате Флорида Фиделя Гонсалеса Гутьерреса обвиняют в продаже кокаина в непосредственной близости от религиозного учреждения, а также в использовании средств мобильной связи для организации преступной деятельности, сообщает Local 10.





При этом покупателями кокаина у Гутьерреса в ряде случаев оказались проводившие операцию по выявлению торговцев наркотиками полицейские в штатском.





Гутьеррес, который арестован без права выхода на свободу под залог в ожидании суда, указал при задержании, что является рыбаком.





Ранее сообщалось, что в США задержали мужчину, который разгуливал по улицам с макияжем известного кинозлодея Джокера на лице и с мечом.



