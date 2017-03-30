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Двойника Санта Клауса арестовали за торговлю наркотиками

30 марта 2017, 16:38

58-летнего Фиделя Гонсалеса Гутьерреса обвиняют в продаже кокаина в непосредственной близости от религиозного учреждения.

В США за торговлю наркотиками арестовали 58-летнего мужчину с бородой, который выглядит точь в точь как популярное изображение Санта Клауса, передает Вести.ru.

58-летнего жителя города Марафон в штате Флорида Фиделя Гонсалеса Гутьерреса обвиняют в продаже кокаина в непосредственной близости от религиозного учреждения, а также в использовании средств мобильной связи для организации преступной деятельности, сообщает Local 10.

При этом покупателями кокаина у Гутьерреса в ряде случаев оказались проводившие операцию по выявлению торговцев наркотиками полицейские в штатском.

Гутьеррес, который арестован без права выхода на свободу под залог в ожидании суда, указал при задержании, что является рыбаком.

Ранее сообщалось, что в США задержали мужчину, который разгуливал по улицам с макияжем известного кинозлодея Джокера на лице и с мечом.

Фото Local 10

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