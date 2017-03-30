Кайрат Абдрахманов: Казахстан открыт для самого широкого сотрудничества с французскими друзьями и соседями по региону

28-29 марта 2017 года по приглашению Министра иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марка Эйро Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов посетил с рабочим визитом Париж.

Ключевым мероприятием визита стала совместная встреча руководителей внешнеполитических ведомств Франции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Французской Республикой и странами Центральной Азии.

Выступая на мероприятии, К. Абдрахманов отметил, что сегодня Центральная Азия является одним из динамично развивающихся регионов мира. «Мы нацелены на то, чтобы сделать Казахстан полюсом экономического роста и стабильности в регионе, и открыты для самого широкого сотрудничества с нашими французскими друзьями и нашими соседями по региону», - сказал министр.

Он обратил внимание на то, что Казахстан придерживается принципа равноправия и взаимовыгодного сотрудничества в отношениях между государствами Центральной Азии. «Нас радуют наблюдаемые в последнее время положительные тенденции в развитии нашего региона. И это еще раз доказывает, что в отношениях между странами Центральной Азии нет неразрешимых проблем», - подчеркнул К. Абдрахманов.

Глава МИД Казахстана выразил уверенность, что в Центральной Азии может быть сформирована и апробирована модель региональной зоны мира, безопасности, сотрудничества и развития на основе гармоничного сочетания интересов всех заинтересованных стран. В этом контексте он назвал важной лидирующую роль Франции в решении глобальных проблем, связанных с изменением климата, вопросов водной, продовольственной, энергетической и ядерной безопасности, реализации целей устойчивого развития, борьбы с терроризмом, защиты культурного наследия.

К. Абдрахманов подтвердил приоритетное значение Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности Европейский союз - Центральная Азия. Он также выступил за реализацию идеи о создании новой платформы сотрудничества между ЦА и ЕС - «Экономическое развитие, инвестиции, обеспечение занятости, развитие частного сектора».

В рамках визита также состоялась отдельная двусторонняя встреча К. Абдрахманова с Ж-М. Эйро, в ходе которой собеседники подвели итоги 25-летнего всестороннего сотрудничества Казахстана и Франции и наметили конкретные шаги по дальнейшему продвижению казахстанско-французских отношений.

Франция одной из первых признала независимость Казахстана и стала первой европейской державой, подписавшей Договор о стратегическом партнерстве с нашей страной. Париж также первым откликнулся на предложение Казахстана о проведении в Астане саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и поддержал Астану в качестве места проведения выставки «ЭКСПО-2017». С начала 2017 года Казахстан и Франция активно взаимодействуют в составе Совета Безопасности ООН и оказывают взаимную поддержку инициативам двух стран в рамках Совета.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, в том числе по ситуации в Афганистане, урегулированию конфликта в Сирии и роли Астанинского процесса, угрозам и вызовам международного терроризма и насильственного экстремизма.

Стороны отметили большое значение участия Франции в предстоящей выставке «ЭКСПО-2017» в Астане. Париж намерен продемонстрировать на выставке свои новейшие технологии в области «зеленой» экономики, а также планирует организовать около 50 культурных мероприятий во время проведения мероприятия.

Французские компании готовы участвовать в реализации Третьей модернизации Казахстана с подключением всего технологического потенциала Франции. С 2005 года объем прямых французских инвестиций в экономику РК превысил 13 млрд. долл. США. 135 компаний с участием французского капитала зарегистрировано в Казахстане, среди них всемирно известные Alstom, Danone, Vicat, Peugeot, Total и др. Налажено производство титановых слитков для авиации, локомотивов, продуктов питания.

В этот же день К. Абдрахманов провел отдельные встречи с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой и генеральным секретарем ОЭСР Ангхелем Гурриа.

На встрече с И. Боковой К. Абдрахманов высоко оценил совместную с ЮНЕСКО работу по реализации инициатив Президента РК Н.А. Назарбаева, озвученных в ходе 38-й сессии Генеральной конференции этой организации в ноябре 2015 года. Он также отметил, что с учетом потенциала города Алматы в качестве регионального хаба международных организаций, в том числе структур ООН, Казахстан готов оказать полную поддержку учреждению в Алматы Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО.

Собеседники подтвердили высокий уровень партнерства и обстоятельно обсудили совместную деятельность по включению в международные реестры ЮНЕСКО различных объектов культурного и природного наследия. И. Бокова также сообщила, что намерена посетить Казахстан с визитом в сентябре текущего года.

В ходе беседы с А. Гурриа были рассмотрены вопросы совершенствования институциональной среды и экономического роста в Казахстане в соответствии с лучшим опытом стран ОЭСР, а также продление до 2018 года Страновой программы сотрудничества, повышение статуса страны в комитетах ОЭСР и пилотные проекты Казахстана для Афганистана в рамках казахстанской системы официальной помощи развитию.

Глава ОЭСР сообщил, что члены организации впечатлены прогрессом, достигнутым Казахстаном в реализации рекомендаций ОЭСР. Он выразил отдельную благодарность Президенту Н.А. Назарбаеву за то, что опыт и стандарты ОЭСР учитываются при формировании национальной экономической политики. А. Гурриа передал К. Абдрахманову несколько докладов и исследований с рекомендациями по дальнейшему эффективному продвижению экономических преобразований в стране.

Стороны подтвердили готовность продолжить активное взаимодействие по всем направлениям сотрудничества.

В ходе состоявшихся встреч в Париже глава внешнеполитического ведомства Казахстана подробно разъяснил основные положения Послания Президента Н.А. Назарбаева «Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность», а также рассказал о процессе внедрения экономических реформ, включая работу Государственной комиссии по модернизации под председательством Премьер-Министра РК.

Отдельное внимание в беседах с французскими партнерами К. Абдрахманов уделил вопросам политической модернизации в Казахстане, внесенным изменениям в Конституцию Республики Казахстан, направленным на дальнейшую демократизацию общества.