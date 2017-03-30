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Североказахстанские спасатели готовятся к приходу большой воды

30 марта 2017, 16:46

К предстоящему паводку подготовлены 827 единиц инженерной и специальной техники.

На озёрах, расположенных в черте районных центров Мамлютка и Булаево СКО, практически круглосуточно работают мощные мотопомпы. Их специально закупили в этом году, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

Мотопомпы откачивают воду из потенциально опасных водоёмов с учётом возможного большого притока талых вод. Это позволит снизить угрозу подтопления окраинных улиц райцентров. В Мамлютке откачано свыше 38 тысяч кубометров воды, в Булаево - более 117 тысяч «кубов».

По информации начальника отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций Булатжана Аскарбекова, к предстоящему паводку подготовлены 827 единиц инженерной и специальной техники, более 309 единиц водооткачивающей техники и мотопомп, 133 плавсредства. Создан запас инертных материалов в размере 38,5 тысяч тонн, свыше 40 тысяч штук мешкотары, более 254 тысяч тонн ГСМ. Приведены в готовность 14 отрядов экстренного реагирования, 16 служб гражданской защиты области.

«Территориальными органами внутренних дел, согласно плану действий, созданы группировки сил и средств численностью 659 человек личного состава, 76 единиц техники, 6 единиц плавсредств, с необходимым запасов продуктов питания и ГСМ. Акмолинским отделением железных дорог сформировано 4 противоразмывочных поезда, состоящих из 35 вагонов, которые дислоцированы на 6 станциях», - рассказал Булатжан Аскарбеков. Паводок в Северо-Казахстанской области ожидают в первых числах апреля.

По прогнозам, нынешней весной он будет выше среднегодовых значений.

Фото: ДЧС СКО

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