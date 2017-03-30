Самоподжог в Шымкенте: самоубийца - в реанимации, его родственница - в ожогах
30 марта 2017, 16:55
Возбуждено дело по доведению до самоубийства.
Вчера вечером 38-летний житель жилого массива «Бозарык» Шымкента облил себя бензином и поджег. Родственники стали свидетелями, как на мужчине вспыхнуло пламя. Погасить его пыталась сестра его жены, но и она вспыхнула свечкой, пишет Times.kz.
Когда все-таки загасили огонь, пострадавший был без сознания. Его доставили в реанимацию Областного центра гипербарической оксигенации. У него ожоги 75 процентов тела. Пострадала и 20-летняя девушка, попытавшаяся ему помочь, у нее обожжены 12 процентов тела.
Как сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО, по этому факту проводится досудебное расследование по статье 105 «Доведение до самоубийства». Одна из предполагаемых причин трагедии — семейные неурядицы.
Фото: timeskz.kz
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