Внесены изменения и дополнения в План счетов бухгалтерского учета госучреждений

Приказом Министра финансов РК от 10 февраля 2017 года № 95 внесены изменения и дополнения в План счетов бухгалтерского учета государственных учреждений, утвержденный приказом Министра финансов РК от 15 июня 2010 года № 281.

В частности, в новой редакции изложены счета подразделов:

1000 «Денежные средства и их эквиваленты», предназначенные для учета денежных средств и их эквивалентов на контрольных счетах наличности и счетах государственных учреждений;

1200 «Краткосрочная дебиторская задолженность», предназначенные для учета краткосрочной дебиторской задолженности;

3100 «Краткосрочная кредиторская задолженность по налогам и другим платежам», предназначенные для учета краткосрочной кредиторской задолженности по налогам и другим платежам;

3200 «Краткосрочная кредиторская задолженность, предназначенные для учета краткосрочной кредиторской задолженности;

6000 «Доходы от необменных операций», предназначенные для учета доходов от необменных операций (доходов, полученных без непосредственной передачи в обмен эквивалентной стоимости);

6100 «Доходы от обменных операций», предназначенные для признания доходов от реализации товаров, работ и услуг, основного капитала и финансовых активов государства;

7000-7100 «Операционные расходы»; предназначенные для учета операционных расходов;

7200 «Расходы по бюджетным выплатам», предназначенные для учета расходов по бюджетным выплатам;

7400 «Прочие расходы», предназначенные для учета прочих расходов, не указанных в других подразделах.

В приложении 1 к Плану счетов следующие разделы дополнены новыми строками:

1 «Краткосрочные активы»;

3 «Краткосрочные обязательства»;

5 «Чистые активы/капитал»;

6 «Доходы»;

7 «Расходы».

А также изменены наименования следующих счетов:

в разделе 1 «Краткосрочные активы» строка 1041 переименована на «КСН благотворительной помощи»;

в разделе 3 «Краткосрочные обязательства» строка 3142 переименована на «Краткосрочная кредиторская задолженность по пенсионным взносам в Государственную корпорацию «Правительство для граждан»»;

в разделе 6 «Доходы» строка 6050 переименована на «Доходы от благотворительной помощи».

В приложении 3 к Плану счетов «Корреспонденция счетов по основным бухгалтерским операциям» также изменены наименования отдельных строк и введены дополнительные строки.

Корреспонденция счетов по бухгалтерским операциям налоговых и неналоговых поступлений в бюджет должна осуществляться в соответствии с приложением к приказу от 10 февраля 2017 года № 95, который вводится в действие со дня государственной регистрации (14 марта 2017 года).