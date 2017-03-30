Нацвалюта подошла к отметке 314 тенге за доллар
30 марта 2017, 16:56
Объем торгов составил 88 100 тыс. долларов США.
Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 30 марта 2017 года составил 314,81 тенге, сообщает Zakon.kz.
По результатам торгов на спот-рынке:
- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 314,79 тенге за доллар США при объеме торгов 88 100 тыс. долларов США;
- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 338,95 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро;
- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5821 тенге за рубль при объеме торгов 11 000 тыс. рублей;
- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 45,7900 тенге за юань, объем торгов – 200 тыс. юаней.
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 314,79 тенге за доллар (-0,36 тенге), суммарный объем торгов – 119 300 тыс. USD (+32 800 тыс. USD).
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