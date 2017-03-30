Нацвалюта подошла к отметке 314 тенге за доллар

По результатам торгов на спот-рынке:





- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 314,79 тенге за доллар США при объеме торгов 88 100 тыс. долларов США;





- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;





- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 338,95 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро;





- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;





- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;





- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5821 тенге за рубль при объеме торгов 11 000 тыс. рублей;





- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;





- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 45,7900 тенге за юань, объем торгов – 200 тыс. юаней.





Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 314,79 тенге за доллар (-0,36 тенге), суммарный объем торгов – 119 300 тыс. USD (+32 800 тыс. USD).