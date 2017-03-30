Б.Сагинтаев проинспектировал строящиеся в рамках ГЧП объекты здравоохранения Актобе

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область посетил городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи, а также офтальмологическую больницу «Көз Жарығы», которые строятся в рамках государственно - частного партнерства.

В ходе посещения станции Премьер-Министра РК проинформировали о том, что она займется оказанием бесплатной круглосуточной скорой и неотложной медицинской помощи населению при угрожающих жизни состояниях, как на месте происшествия, так и в пути следования. А также ознакомили с текущим ходом строительства.

После этого Бакытжан Сагинтаев посетил офтальмологическую больницу «Көз Жарығы», где ему доложили о структуре, стратегии и предназначении реабилитационного медицинского центра офтальмологии.

Открытие больницы запланировано на ноябрь текущего года. Больница рассчитана на 60 коек в стационаре и 250 посещений в смену в поликлинике. Вклад инвесторов в данный проект превышает 3 млрд. тенге. После ввода в эксплуатацию медицинское учреждение займется оказанием амбулаторной и стационарной высокоспециализированной офтальмологической помощи детскому и взрослому населению западного региона страны.

Премьер-Министру доложили о структуре, стратегии и предназначении реабилитационного медицинского центра офтальмологии.

Стоит отметить, что Правительство РК проводит масштабную работу по формированию современной системы здравоохранения в стране в рамках реализации Послания Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в котором качественное развитие человеческого капитала обозначено принципиальным условием экономического роста. В этой связи большое значение приобретает развитие и успешное внедрение принципов государственно-частного партнерства в стране.