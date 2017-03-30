Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Министр обороны Ирана посоветовал США покинуть Персидский залив

30 марта 2017, 17:01

"Что американцы делают в Персидском заливе? Им стоит покинуть район, чтобы не создавать неудобств странам региона", — сказал министр.

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган посоветовал США покинуть Персидский залив и не докучать странам региона, сообщает агентство Mehr, передает РИА Новости.

"Что американцы делают в Персидском заливе? Им стоит покинуть район, чтобы не создавать неудобств странам региона", — приводит агентство слова министра.

"Разве приемлемо, чтобы вооруженный грабитель входил в чей-то дом, ожидая, что перед ним разложат красный коврик? Это одна из дикостей современности — 21 века", — отметил он.

Отношения США и Ирана с приходом администрации Дональда Трампа существенно накалились. Президент США заявлял, в частности, что не будет так же добр по отношению к Ирану, как его предшественник Барак Обама. Новый президент США критически относится к ядерному соглашению с Ираном, достигнутому между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в 2015 году.

Фото © Fotolia/ Emanuele Mazzoni

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...