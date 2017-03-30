Министр обороны Ирана посоветовал США покинуть Персидский залив
30 марта 2017, 17:01
"Что американцы делают в Персидском заливе? Им стоит покинуть район, чтобы не создавать неудобств странам региона", — сказал министр.
Министр обороны Ирана Хосейн Дехган посоветовал США покинуть Персидский залив и не докучать странам региона, сообщает агентство Mehr, передает РИА Новости.
"Что американцы делают в Персидском заливе? Им стоит покинуть район, чтобы не создавать неудобств странам региона", — приводит агентство слова министра.
"Разве приемлемо, чтобы вооруженный грабитель входил в чей-то дом, ожидая, что перед ним разложат красный коврик? Это одна из дикостей современности — 21 века", — отметил он.
Отношения США и Ирана с приходом администрации Дональда Трампа существенно накалились. Президент США заявлял, в частности, что не будет так же добр по отношению к Ирану, как его предшественник Барак Обама. Новый президент США критически относится к ядерному соглашению с Ираном, достигнутому между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в 2015 году.
Фото © Fotolia/ Emanuele Mazzoni
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