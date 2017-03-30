Уволен глава Национального банка Татарстана

Мидхат Шагиахметов руководил отделением ЦБ в республике с 2014 года.

Глава Национального Банка по Республике Татарстан Мидхат Шагиахметов уволен, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.





"Мидхат Шагиахметов уволен с занимаемой им должности руководителя отделения - Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального Банка РФ", - сказали в пресс-службе.





Причины увольнения в пресс-службе не уточнили.





Информацию об увольнении подтвердили в ЦБ РФ.





Шагиахметов руководил отделением ЦБ в Татарстане с 2014 года.





Проблемы банковской системы региона





В республике в декабре 2016 года произошел банковский кризис: в нескольких кредитных организациях ЦБ РФ ввел временную администрацию в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов". С 3 марта 2017 года регулятор отозвал лицензии на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка.





Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ, Интехбанк - 138-е место, Анкор банк - 231-е.



