Уволен глава Национального банка Татарстана
30 марта 2017, 17:13
Мидхат Шагиахметов руководил отделением ЦБ в республике с 2014 года.
Глава Национального Банка по Республике Татарстан Мидхат Шагиахметов уволен, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.
"Мидхат Шагиахметов уволен с занимаемой им должности руководителя отделения - Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального Банка РФ", - сказали в пресс-службе.
Причины увольнения в пресс-службе не уточнили.
Информацию об увольнении подтвердили в ЦБ РФ.
Шагиахметов руководил отделением ЦБ в Татарстане с 2014 года.
Проблемы банковской системы региона
В республике в декабре 2016 года произошел банковский кризис: в нескольких кредитных организациях ЦБ РФ ввел временную администрацию в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов". С 3 марта 2017 года регулятор отозвал лицензии на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка.
Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ, Интехбанк - 138-е место, Анкор банк - 231-е.
Фото © Сергей Бобылев/ТАСC
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