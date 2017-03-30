В Баянаульский район Павлодарской области пришёл паводок

Люди рискуют покидать свои населённые пункты, потому что выезды на трассу затоплены.

В Баянаульский район, по словам местных жителей, пришло как никогда много воды , передаёт , передаёт МИА «Казинформ»





Из-за обильных снегопадов в 2017 году в Баянаульском районе Павлодарской области оказалось много воды. Об этом сообщили сами сельчане. Многие не рискуют покидать свои населённые пункты, потому что выезды на трассу республиканского значения затоплены.





«Талые воды идут с гор и со степи. Я думаю, что сегодня ночью было основное таяние, - комментирует аким Баянаульского района Оразгельды Каиргельдинов. - Вода будет идти ещё дней десять. Внутри сёл только растаявший снег, на пути основного паводка мы укрепили насыпи и построили ещё три дополнительных километра. Чтобы отвести воду от сёл, прокапываем канал через трассу. Вода уходит в степь».





Под водой могут оказаться сёла Жанатилек, Караащи, Тендык и Кок-Томбак, сообщили в районном акимате. Они расположены на границе с Карагандинской областью. Чтобы воды не затопила дома, в населённых пунктах круглые сутки дежурят спасатели и работает специальная техника.



