 
Облачно: дождь
12°

Алматы

Облачно: дождь

Вероятность осадков: 89%

Влажность: 82%

Давление: 707 мм рт. ст.

Ветер: восточный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.80

30 марта 

Курс НБРК

315.15

-

АЛМАТЫ

Покупка

314.00

Продажа

314.80

АСТАНА

Покупка

314.00

Продажа

314.50

Подробнее
340.00

30 марта 

Курс НБРК

340.05

-

АЛМАТЫ

Покупка

338.00

Продажа

340.00

АСТАНА

Покупка

337.00

Продажа

339.00

Подробнее
Новости за сегодня

ДГД планирует выявить нелегальных работников в городе Алматы

 

Департамент государственных доходов г. Алматы в целях борьбы с проблемой заработных плат в конвертах проводит работу в различных сферах предпринимательства. Помимо налоговых потерь скрытые зарплаты ведут к социальным проблемам. Получая зарплаты «в конвертах», граждане лишаются пособий и пенсий.

Способ оплаты труда, при котором часть заработной платы выплачивается «в конвертах», прежде всего, выгоден работодателю, так как с данных сумм работодатель не уплачивает причитающиеся налоги, пенсионные и социальные отчисления. В этом случае нарушаются не только нормы Налогового кодекса, но и законы РК «Об обязательном пенсионном обеспечении в РК», «Об обязательном социальном страховании» и Трудовой кодекс РК.

Одним из наиболее рисковой средой является строительство и строительно-монтажные услуги, где зачастую не в полной мере отражаются фактическое  количество работников их реальные заработные платы, но и привлекаются нелегальная иностранная рабочая сила.

В прошлом году в данном направлении дополнительно по 535 налогоплательщикам обеспечено поступлений по индивидуальному подоходному налогу на сумму 348,7 млн. тенге.

В текущем году работа в указанных направлениях будет проводиться постоянно и системно, форматы взаимодействия с другими госорганами только расширяются.

Так с 1 апреля 2017 года в целях выявления неучтенных работников и нелегальной иностранной рабочей силы  совместно с другими государственными органами планируется проведение мероприятий по всем строительным объектам находящихся на территории г. Алматы.

В свете проводимой работы Департамент призывает наших граждан и бизнес сообщество быть сознательными и более ответственными по отношению к соблюдению норм законодательства. При приеме на работу необходимо непременно требовать заключения соответствующих трудовых договоров, отслеживать перечисление соответствующих налогов и обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений тем более в рамках приближающегося всеобщего декларирования доходов

30 марта 2017, 17:05
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос.доходов по г. Алматы

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код