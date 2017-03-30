ДГД планирует выявить нелегальных работников в городе Алматы

Департамент государственных доходов г. Алматы в целях борьбы с проблемой заработных плат в конвертах проводит работу в различных сферах предпринимательства. Помимо налоговых потерь скрытые зарплаты ведут к социальным проблемам. Получая зарплаты «в конвертах», граждане лишаются пособий и пенсий.

Способ оплаты труда, при котором часть заработной платы выплачивается «в конвертах», прежде всего, выгоден работодателю, так как с данных сумм работодатель не уплачивает причитающиеся налоги, пенсионные и социальные отчисления. В этом случае нарушаются не только нормы Налогового кодекса, но и законы РК «Об обязательном пенсионном обеспечении в РК», «Об обязательном социальном страховании» и Трудовой кодекс РК.

Одним из наиболее рисковой средой является строительство и строительно-монтажные услуги, где зачастую не в полной мере отражаются фактическое количество работников их реальные заработные платы, но и привлекаются нелегальная иностранная рабочая сила.

В прошлом году в данном направлении дополнительно по 535 налогоплательщикам обеспечено поступлений по индивидуальному подоходному налогу на сумму 348,7 млн. тенге.

В текущем году работа в указанных направлениях будет проводиться постоянно и системно, форматы взаимодействия с другими госорганами только расширяются.

Так с 1 апреля 2017 года в целях выявления неучтенных работников и нелегальной иностранной рабочей силы совместно с другими государственными органами планируется проведение мероприятий по всем строительным объектам находящихся на территории г. Алматы.

В свете проводимой работы Департамент призывает наших граждан и бизнес сообщество быть сознательными и более ответственными по отношению к соблюдению норм законодательства. При приеме на работу необходимо непременно требовать заключения соответствующих трудовых договоров, отслеживать перечисление соответствующих налогов и обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений тем более в рамках приближающегося всеобщего декларирования доходов