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Новости за сегодня

Постановлением Правления Национального Банка РК установлены критерии кредита без обеспечения (бланкового кредита)

Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 22 «Об установлении критериев кредита без обеспечения (бланкового кредита)» (не введено в действие)

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках) Правление Национального Банка Республики Казахстан

установлено, что для целей пункта 3 статьи 35 Закона о банках кредитом без обеспечения (бланковым кредитом) признается кредит, одновременно соответствующий следующим критериям:

1) размер кредита превышает 0,02 (ноль целых две сотых) процента от величины собственного капитала банка, рассчитанного в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 147 «Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банка на определенную дату и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции банка», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13919 (далее - постановление № 147);

2) обеспечение, предусмотренное законодательством Республики Казахстан, за исключением неустойки, в совокупности покрывает менее 50 (пятидесяти) процентов обязательств заемщика по выданному кредиту либо отсутствует.

Также кредитом без обеспечения (бланковым кредитом) не признается кредит, соответствующий критериям, установленным пунктом 1 настоящего постановления, выданный родительским банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

30 марта 2017, 17:06
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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