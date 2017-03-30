Карагандинские таэквондисты привезли 50 медалей с международного турнира

С 24 по 26 марта 2017 года в Шымкенте прошел международный турнир «Шымкент Опен». В рамках этого турнира согласно календарному плану спортивно-массовой работы федерации таэквондо ITF Республики Казахстан на 2017 состоялся чемпионат Казахстана среди кадетов 10-13 лет, пишет Новости Караганды





В соревновании участвовало более 650 спортсменов из 4 стран, 16 городов Казахстана, России, Узбекистана и Киргизии. Соревнования проводились по 5 программам — личный и командный спарринг, личный и командный туль (формальные упражнения) и самооборона.





Карагандинскую область представляли спортсмены карагандинской и темиртауской федераций таэквондо ITF. Спортсмены завоевали 24 золотые, 8 серебряных и 18 бронзовых медалей. Карагандинская сборная в очередной раз доказала, что является сильнейшей федерацией в Казахстане, завоевав 4 золота в самой престижной программе — командных соревнованиях.





Команду подготовили тренеры В.С. Когай, Е.О. Игембаев, Б.Б. Кощегулов, Б.С. Идрисов, Н.О. Игембаев, Н.Н. Алексюк, С.А. Лямин, Д.В. Шим, Е.В. Шим.



