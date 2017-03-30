|
Утверждены Правила выдачи разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро
|
Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 263 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям» (не введено в действие)
|
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены Правила выдачи разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям.
В частности, Заявление о выдаче разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям (далее - заявление), представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) по форме согласно приложению 1 к Правилам.
Заявление представляется заявителем на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал «электронного правительства».
К заявлению прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 9 Закона о кредитных бюро.
В случае представления заявителем документов для получения разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, и при условии соответствия кредитного бюро требованиям, установленным статьей 8 Закона о кредитных бюро, заявителю выдается разрешение на право осуществления деятельности кредитного бюро по форме согласно приложению 2 к Правилам и акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, по форме согласно приложению 3 к Правилам.
Решение либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, выдается в пределах срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Закона о кредитных бюро.
Акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, составляется комиссией уполномоченного органа (далее - комиссия) и направляется на подписание представителю проверяемого кредитного бюро. Если член комиссии не согласен с принятым решением и не подписывает акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, то он представляет комиссии в письменной форме информацию о причинах своего отказа, которая прилагается к акту о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям.
Акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, считается составленным при наличии двух третей подписей членов комиссии.
Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом уполномоченного органа.
Разрешение на право осуществления деятельности кредитного бюро и акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, выдается уполномоченным органом на неограниченный срок.
Отказ в выдаче разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, производится по основаниям, предусмотренным статьей 10 Закона о кредитных бюро.
Постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.