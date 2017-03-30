В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены Правила выдачи разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям.

В частности, Заявление о выдаче разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям (далее - заявление), представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) по форме согласно приложению 1 к Правилам.

Заявление представляется заявителем на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал «электронного правительства».

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 9 Закона о кредитных бюро.

В случае представления заявителем документов для получения разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, и при условии соответствия кредитного бюро требованиям, установленным статьей 8 Закона о кредитных бюро, заявителю выдается разрешение на право осуществления деятельности кредитного бюро по форме согласно приложению 2 к Правилам и акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, по форме согласно приложению 3 к Правилам.

Решение либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, выдается в пределах срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Закона о кредитных бюро.

Акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, составляется комиссией уполномоченного органа (далее - комиссия) и направляется на подписание представителю проверяемого кредитного бюро. Если член комиссии не согласен с принятым решением и не подписывает акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, то он представляет комиссии в письменной форме информацию о причинах своего отказа, которая прилагается к акту о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям.

Акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, считается составленным при наличии двух третей подписей членов комиссии.

Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом уполномоченного органа.

Разрешение на право осуществления деятельности кредитного бюро и акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, выдается уполномоченным органом на неограниченный срок.

Отказ в выдаче разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, производится по основаниям, предусмотренным статьей 10 Закона о кредитных бюро.

Постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.