В Павлодаре избитый в детском саду мальчик отказывается там появляться

Мать планирует довести дело до конца и взыскать моральный вред за причинение вреда здоровью ее сына.

В Павлодаре четырехлетний мальчик отказывается ходить в детский сад потому, что его избила мама другого мальчика, в которого он случайно попал деревянной игрушкой , передает корреспондент , передает корреспондент pavlodarnews





По словам мамы ребенка Гульзиры Альпаттиной, конфликт произошел в январе, с того времени ее сын Мирас не ходит в детский сад.





- У меня двое детей – пятилетняя Айгерим и четырехлетний Мирас, - говорит Гульзира Альпаттина. - Мы недавно перевели Мираса в эту группу, хотели,чтобы дети находились вместе. 24 января я приехала за детьми и увидела следы побоев на их телах. Дочь рассказала, что Мирас играл с Айсултаном и случайно попал ему в голову деревянным кубиком, а мама Айсултана, придя за сыном, их с братом побила.





На теле обоих детей имелись синяки. Гульзира Альпаттина обратилась в полицию. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы начато досудебное расследование по статье 108 УК РК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».





Вторая родительница своей вины не признает и говорит, что приехала, увидела, что ее сын Айсултан сидит возле медпункта и плачет, а после забрала ребенка домой.





- Никто никого специально не бил, - говорит воспитатель. - Дети просто играли и нанесли травмы друг другу. Я пыталась объяснить это родителям.





Гульзира Альпаттина планирует довести дело до конца и взыскать моральный вред за причинение вреда здоровью ее сына. Суд назначен на 31 марта.



