В Актюбинской области взят курс на технологическую модернизацию сельского хозяйства

В рамках Закона РК «О Кооперации» до конца текущего года будет создано около 30 сельскохозяйственных производственных кооперативов, на сегодня в регионе действуют 129 СПК.

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область провел встречу с представителями крупнейших промышленных предприятий региона по вопросам технологической модернизации производства, передает собственный корреспондент zakon.kz по Актюбинской области.





В ходе встречи аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев проинформировал Премьер-Министра о проводимой работе по технико-технологической модернизации сельского хозяйства региона.





В настоящее время область обеспечена продуктами питания собственного производства на 70%. Благодаря принятию комплекса мер отмечается положительная динамика по импортозамещению сельхозпродукции. В частности, по итогам 2016 года объем импортируемой сельхозпродукции был сокращен более чем на 20 %.









Для дальнейшего развития АПК с крупнейшими сельхозтоваропроизводителями области подписан План мероприятий, разработана Дорожная карта по модернизации производств. Принимаются эффективные меры по увеличению доли переработки сельскохозяйственной продукции. Так, в текущем году доля переработки мяса и молока будет увеличена на 6 %, а загруженность перерабатывающих предприятий на 7 %.





В рамках Закона РК «О Кооперации» до конца текущего года будет создано около 30 сельскохозяйственных производственных кооперативов, на сегодня в регионе действуют 129 СПК.





В целях рационального использования земель сельскохозяйственного назначения планируется увеличить посевные площади на 10-12% за счет возврата неиспользуемых земель. Между тем, к 2018 г. общая площадь используемых орошаемых земель составит не менее 40 тыс. гектаров. Как известно, в 2016 году площадь орошаемых земель была увеличена на 153%, составив 22 тыс. га.





Продолжается работа по развитию межрегиональной кооперации. В пилотном режиме в рамках межрегиональной кооперации налажены связи со всеми регионами Казахстана. С самого начала реализации проект дал хорошие результаты: благодаря прямым поставкам цены на ряд социально значимых продуктов питания удалось снизить в среднем на 20-25%. В 2017 году объемы поставок в рамках межрегиональной кооперации планируется увеличить на 30%.









Бердыбек Сапарбаев подробно остановился на выполнении поручения Президента РК об активном использовании достижений аграрной науки.





- Для развития связи «наука-образование-производство» в области создан консорциум на базе сельскохозяйственного колледжа, сельскохозяйственной опытной станции и Казахского национального аграрного университета. Задача консорциума – качественная подготовка и переподготовка специалистов, разработка новых сортов сельскохозяйственных культур, научно-исследовательские работы, внедрение научных достижений в сельское хозяйство. Совместно с КазНАУ, Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом им. Жангир хана ведется работа по сопровождению сельхозпроектов до их внедрения в производство,- сообщил аким области.





Бердыбек Сапарбаев также отметил, что эффект от технологической модернизации области будет усилен при повышении транспортно-логистического потенциала. Аким области выразил благодарность Главе государства, Правительству РК за поддержку в вопросах развития автотранспортной инфраструктуры.





- Ремонт и строительство автодорог «Актобе – Орск», «Актобе – Атырау – Астархань», Южный обход помогут усилить торгово-транспортные связи с приграничными регионами. Не менее 250 километров дорог будет отремонтировано за счет местного бюджета. Мы применяем новые технологии, также для удешевления стоимости работ используем в основном местные дорожно-строительные материалы, - проинформировал аким области.



