Дороги Усть-Каменогорска покроют щебеночно-мастичным асфальтом
30 марта 2017, 17:29
Продолжится реконструкция участков автодороги «Омск-Майкапчагай», начнется ремонт участков трассы «Таскескен - Бахты» и «Калбатау-Усть-Каменогорск».
Приводить в порядок дороги ВКО будут, используя новый подход. В 2017 году впервые при ямочном ремонте начнут использовать щебеночно-мастичный асфальт, благодаря которому не будет образовываться колея.
Об этом на совещании в областном акимате сообщил заместитель акима области Серик Актанов. На 2017 год в Восточно-Казахстанской области предусмотрен комплекс мероприятий по ремонту дорог. В целом отремонтируют 175 км дорог республиканского и 190 км областного значения.
Продолжится реконструкция участков автодороги «Омск-Майкапчагай», начнется ремонт участков трассы «Таскескен - Бахты» и «Калбатау-Усть-Каменогорск». Запланировано завершение капитального ремонта дорог, ведущих на Рахмановские ключи Катон-Карагайского района, пунктов пропуска «Ауыл» и «Уба» на границе с Российской Федерацией, моста через реку «Джартас» на дороге «Усть-Каменогорск - Семей».
Для привлечения туристов и создания комфортных условий отремонтируют участок автодороги «Теректы - Урунхайка – Тоскайы», ведущей к озеру Маркаколь, по направлению к базе отдыха Алтайские Альпы, также продолжится ремонт дороги к озеру Алаколь.
Около 20 км дорог Усть-Каменогорска отремонтируют ямочным медотом, половину из них покроют щебеночно-мастичным асфальтом.
- Этот метод мы будем применять впервые. Время не стоит на месте, нужно использовать новые технологии. Эффективность щебеночно-мастичного асфальта в том, что в нем больше битума и щебня, добавлена целлюлоза. Все это создает каркас. Будет меньше трещин и колееобразования. Он более устойчив, долговечен, - сказал Серик Актанов.
Фото: stroyres.net
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851213-b4bb4cf03f95d807a032269ff6102294
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...