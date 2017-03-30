Дороги Усть-Каменогорска покроют щебеночно-мастичным асфальтом

Приводить в порядок дороги ВКО будут, используя новый подход. В 2017 году впервые при ямочном ремонте начнут использовать щебеночно-мастичный асфальт, благодаря которому не будет образовываться колея.





Об этом на совещании в областном акимате сообщил заместитель акима области Серик Актанов. На 2017 год в Восточно-Казахстанской области предусмотрен комплекс мероприятий по ремонту дорог. В целом отремонтируют 175 км дорог республиканского и 190 км областного значения.





Продолжится реконструкция участков автодороги «Омск-Майкапчагай», начнется ремонт участков трассы «Таскескен - Бахты» и «Калбатау-Усть-Каменогорск». Запланировано завершение капитального ремонта дорог, ведущих на Рахмановские ключи Катон-Карагайского района, пунктов пропуска «Ауыл» и «Уба» на границе с Российской Федерацией, моста через реку «Джартас» на дороге «Усть-Каменогорск - Семей».

Для привлечения туристов и создания комфортных условий отремонтируют участок автодороги «Теректы - Урунхайка – Тоскайы», ведущей к озеру Маркаколь, по направлению к базе отдыха Алтайские Альпы, также продолжится ремонт дороги к озеру Алаколь.





Около 20 км дорог Усть-Каменогорска отремонтируют ямочным медотом, половину из них покроют щебеночно-мастичным асфальтом.





- Этот метод мы будем применять впервые. Время не стоит на месте, нужно использовать новые технологии. Эффективность щебеночно-мастичного асфальта в том, что в нем больше битума и щебня, добавлена целлюлоза. Все это создает каркас. Будет меньше трещин и колееобразования. Он более устойчив, долговечен, - сказал Серик Актанов.



