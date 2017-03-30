В Мажилисе разработали Рекомендации по совершенствованию бюджетного законодательства

В Мажилисе состоялся Круглый стол под председательством Комитета Палаты по финансам Гульжан Карагусовой.

С участием представителей госорганов и НПО рассмотрен ход реализации Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства».

На заседании прозвучали выступления: «Совершенствование системы государственного планирования»- Мадина Абылкасымова, вице-министр национальной экономики; «Повышение эффективности бюджетных расходов» - Татьяна Савельева, вице-министр финансов; «О реализации стратегического плана и меморандума Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по итогам 2016 года» - Роман Скляр, вице-министр инвестиций и развития; Омархан Оксикбаев - депутат, член Комитета Мажилиса по финансам и бюджету; «Открытость бюджета Казахстана по оценке Международного бюджетного партнерства» - Жанар Джандосова, президентОФ «Центр исследований Сандж».

В своем докладе вице-министр национальной экономики Мадина Абылкасымова обратила внимание депутатов на принятые меры по совершенствованию Системы государственного планирования в рамках реализации Плана нации - 100 конкретных шагов.

Докладчик, в частности, подчеркнула, что с 2016 годав рамках реализации 91 шага Плана нациидля закрепления персональной ответственностиза достижение результатов деятельностивнедрены ключевые целевые индикаторы. Они закреплены в меморандумах, заключенных между Премьер-Министром и министрами, а также акимами, и между Руководителем Администрации Президента и первым руководителем государственного органа.Главой государства одобрены 7 ключевых индикаторов для Правительства.

В рамках 92 шага в 2015 году сокращено количество государственных программ с 10 до 8, утверждены 5 правительственных программ, усилены требования к разработке новых государственных и правительственных программ.

В целях ориентирования деятельности госорганов на результаты изменены форматы стратегического плана, программ развития территорий и Бюджетной программы, а также работы Республиканской бюджетной комиссии.

В рамках 93 шага создана нормативная база для внедрения новой модели Системы оценки работы государственного аппарата.

С 2017 года вводится институт внешней независимой оценки, в рамках которого предусматривается привлечение общественных советов и независимых экспертов к оценке работы государственных органов, публикация итогов оценки на интернет-портале, оптимизация 5 направлений оценки до 3 блоков.

Вице-министр финансов Татьяна Савельева отметила, в частности, что в реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в настоящее время ведется работа по внесению изменений и дополнений в Бюджетный кодекс, предусматривающие меры по упрощению бюджетных процедур для более быстрого и эффективного доведения средств до реальной экономики.

Как отметил, в частности, Р.Скляр, в целом из 51 целевого индикатора по итогам 2016 года плановые значения достигнуты по 45 из них, что составляет 88%. Достигнуты все плановые значения по производительности труда в курируемых приоритетных отраслях промышлености, обозначенных в государственной программе индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы.

Выступление Ж. Джандосовой содержит, в частности, такие разделы, как: эффективность контрольных институтов (Парламента и Счетного Комитета), вовлечение общества в бюджетный процесс, качество бюджетных документов и др.

Выступивший в ходе обсуждения депутат Мажилиса Омархан Оксикбаев отметил, что Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» был принят 12 ноября 2015 года.

Закон был принят в целях реализации поручений Главы государства, данных в рамках Плана нации - «100 конкретных шагов для выполнения 5 институциональных реформ» (шаги 91, 92, 93), а также дальнейшей реализации Концепции новой бюджетной политики, Концепции совершенствования Системы государственного планирования и рекомендаций Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Законом приняты соответствующие поправки, связанные с совершенствованием бюджетных процедур, и по результатам правового мониторинга нормативных правовых актов.

Принятый закон обеспечивает повышение результативности работы государственных органов и эффективное использование бюджетных средств.

После подведения итогов Гульжан Карагусовой участниками Круглого стола приняты соответствующие Рекомендации.