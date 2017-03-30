Кирсан Илюмжинов — об отставке, отношениях с США и размере своей зарплаты

«Они не могут уволить меня, а я — их» - Илюмжинов.

Шахматный мир взбудоражили сообщения об уходе Кирсана Илюмжинова с поста президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В интервью « В интервью « Ленте.ру » российский функционер опроверг отставку, рассказал об отношениях с американскими коллегами, своей зарплате и многом другом.





- Удалось ли разобраться в ситуации с сообщением о вашем уходе в отставку, появившимся на сайте ФИДЕ?





- Илюмжинов: Я и сам впервые увидел эти сообщения вчера (27 марта — прим. «Ленты.ру») в обед и сильно удивился. Ведь я присутствовал на президентском совете ФИДЕ. Не просто присутствовал — я его проводил. Вопроса по предстоящим в 2018 году выборам главы организации не было. Затем председатель закрыл совет, и начались дискуссии. Некоторые члены совета спрашивали, собираюсь ли я идти на новый срок.





- Эти разговоры происходили уже во время неофициальной части совета?





- Да. Говорили, что мне не стоит идти на выборы, потому что я нахожусь под американскими санкциями, и вообще, мне нужно подумать о будущем. Кто конкретно давал такие советы, рассказывать не буду, скажу лишь, что эти люди находятся под влиянием определенных федераций и стоящих у их руля господ. Вот этим все и закончилось. Поужинали, и я улетел в Москву.





- А когда прилетели, повсюду уже обсуждали сообщения о вашей отставке.





- Так и вышло. Я поспешил выступить с опровержением этой информации. Ведь я не подписывал заявления об отставке. Согласно Уставу ФИДЕ, выборы президента проходят по двум причинам — смерть или заявление об уходе, которое может быть подано по разным причинам. Выборы может осуществлять только Генеральная ассамблея — 188 представителей каждой из стран, входящих в ФИДЕ. Она собирается раз в четыре года. В письме я отметил, что в августе 2014-го меня избрали президентом на четыре года. Следующие выборы в сентябре 2018-го. Я сказал, что не вижу необходимости уходить в отставку. Разослал эту информацию во все СМИ.





- Как отреагировали на слова Найджела Фримена, заявившего о вашей отставке, как о свершившемся факте?





- Я ему написал, что эта дискуссия была после окончания официальной части совета. На повестке вопроса о досрочной отставке президента ФИДЕ не было. Наши обсуждения не были подкреплены документально. На меня давят из-за санкций, дескать, я мешаю федерации работать. Говорят, иди, разбирайся сам со своими проблемами. Мои юристы этим и занимаются.





Если говорить о смене руководства федерации, то я к ней готов. Но пусть руководство всех 188 национальных федераций выскажет недовольство моей работой. Если доводы недовольных будут убедительными, я готов уйти в отставку.





- О каких помехах работе ФИДЕ может идти речь, если, несмотря на ваши с США проблемы, матч за мировую шахматную корону был проведен в Нью-Йорке?





- Примерно о том же я спрашиваю у своих противников. Я провел не только этот матч. Претендентский турнир в Москве, Гран-при, чемпионат мира среди женщин в Тегеране. На мои аргументы никто не отвечает.





- В таком случае вы как президент федерации не имеете рычагов воздействия на Фримена, распространяющего ложную информацию?





- Ситуация такая — как они меня не могут уволить, так и я их не могу уволить (смеется). В 2014 году нас выбрали «комплектом» — президент и его команда. Они идут вместе со мной. Почему они начали торопиться? Хотят найти мне замену до выборов 2018-го, думают, я не смогу переизбираться из-за санкций.





- То есть в апреле вашей отставки не будет?





- Я написал всем информагентствам и федерациям, что не вижу смысла проводить внеочередной президентский совет в апреле. Заявления об отставке я не писал, значит, и обсуждать нечего. А деньги, которые пришлось бы потратить на проведение совета, лучше пустим на развитие детских шахмат.





- Американская федерация шахмат не скрывает недовольства вашей работой во главе ФИДЕ. Как относитесь к таким заявлениям? Трудно потом нормально с этими людьми общаться?





- Знаете, как говорят: «Собака лает, караван идет». Не раз интересовался у американских коллег, почему они отказываются от сотрудничества. Ведь я проводил два чемпионата мира по шахматам на территории США — в 1999-м в Лас-Вегасе и последний в Нью-Йорке. И ни разу ни спонсоров, ни какой-либо другой поддержки от американской стороны не было. Несмотря на это, я за шахматы, в США множество любителей нашего вида спорта. Я провожу турниры не для чиновников или федераций, а для миллионов любителей шахмат по всему миру.





- Ведете учет тех, кто недоволен вашей работой, помимо американцев?





- Я видел исключительно американские заявления. Остальные выступают за меня. Поэтому посмотрим, как Генеральная ассамблея оценит мою работу по итогам четырех лет. В 2018 году у меня истекает срок. Так что либо я останусь, либо придет новый президент.





- Задумываетесь о выдвижении своей кандидатуры на очередной срок?





- Пока рано об этом думать. То же самое я сказал и членам президентского совета. Надо работать, по странам ездить, шахматы развивать.





- Многие называют вас единственным способным эффективно руководить ФИДЕ человеком. Неужели вы незаменимы?





- В 1995 году, когда я только пришел в ФИДЕ, долгов было полтора миллиона долларов. Не было денег ни на проведение турниров — как женских, так и мужских. Гарри Каспаров параллельно организовал в США конкурента ФИДЕ — Профессиональную ассоциацию шахматистов. Судите сами, вот что представляла собой ФИДЕ 22 года назад. Сейчас это 188 стран мира, более 10 тысяч официальных соревнований, более 600 миллионов играющих в шахматы людей по всему земному шару.





- В таком случае никогда не надоедали нападки со стороны? Не было моментов, когда хотелось все бросить?





- Поэтому я и сказал на совете, что готов уйти, если мне объяснят, что другие дадут ФИДЕ. Я ведь к этому месту не прирос, зарплаты не получаю. В год объезжаю 100 стран мира, трачу время и здоровье. За 22 года я привлек в ФИДЕ более 100 миллионов долларов. Я объединил шахматный мир, сейчас на планете есть только один чемпион. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал шахматы спортом. Я готов уйти, но должен убедиться, что на мое место придет достойный преемник. С идеями, инвестициями, который скажет: «Кирсан, завтра в мире будет миллиард шахматистов». С удовольствием напишу заявление по собственному желанию.





- Каспарова в качестве преемника не рассматриваете? Говорят, он будет вашим главным соперником на предстоящих выборах.





- Интересно будет. Я сейчас не хочу обсуждать ни Каспарова, ни себя. Сейчас работать надо.





- Вернемся к вопросу о зарплате. Как самый влиятельный человек в ФИДЕ не получает денег за работу?





- Так и есть. С 1995 года нахожусь в должности президента ФИДЕ, каждый день трачу на работу по несколько часов, а иногда и круглые сутки ей занят и не заработал ни цента. У меня зарплаты нет. Остальные сотрудники федерации, включая исполнительного директора Найджела Фримена, получают солидное вознаграждение. Сумм называть не буду.





- Насколько ваш опыт в большой политике помогает в нынешней работе?





- Скорее наоборот, мне шахматы помогали в политике (смеется). Дедушка научил меня играть, когда мне было 5 лет. А в шахматах так — сначала подумай, потом делай ход. А политика... Вся наша жизнь — политика. Даже в походе за картошкой она есть.





- Когда встречались и общались со столь неоднозначными политическими фигурами, как Башар Асад, Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн, не задумывались, что в дальнейшем это скажется на репутации?





- А кто назвал неоднозначной фигуру Каддафи? Я как-то видел по телевизору, как госсекретарь США Кондолиза Райс обнималась-целовалась с Каддафи. Англичане? Тони Блэр (бывший премьер-министр Великобритании — прим. «Ленты.ру») приглашал Каддафи на встречи, где подписывал контракты на миллионы фунтов стерлингов, по которым обещал поставлять Каддафи оружие. Сильвио Берлускони (бывший премьер-министр Италии — прим. «Ленты.ру»)? Я видел, как он в палатке руку Каддафи целовал за то, что он в Италию газ со скидкой продавал. Николя Саркози? Помню, что Каддафи перевел в его предвыборный фонд 156 миллионов евро. Я посмотрел на лидеров США и Евросоюза. Если им можно брататься с главой страны, то почему я не могу поехать и провести там чемпионат мира, например? В 2004 году в Триполи провели.





Башар Асад? Учился в Лондоне, получил нормальное образование. Джимми Картер (39-й президент США — прим. «Ленты.ру») не просто приехал к Асаду, а вместе с ним катался по Дамаску, сидел в ресторане в центре города. Так что Асад такая же личность, как и Барак Обама. Они избраны народом, официальные лидеры своих стран. Посол Сирии сидит в Вашингтоне, у них есть представители в ООН. Но вот мне почему-то с Асадом встречаться нельзя. Дискриминация!





Беседовал Ринат Салахетдинов

Фото: Константин Веремейчик / РИА Новости



