Филиппинка умерла, сделав три пластических операции подряд

29-летняя жительница Филиппин скончалась в больнице сразу после того, как ей сделали сразу три пластических операции одновременно: по увеличению груди и ягодиц, а также липосакцию, сообщает сообщает Вести.ru





Ширил Сатурнино приехала в больницу Icon города Мандалуонг 25 марта. Ее операции начались в районе пяти часов вечера, и закончились уже в районе трех часов ночи следующего дня, сообщает Philippine Star.





По завершении операции врачи обнаружили, что сердце девушки перестало биться. Несмотря на все реанимационные усилия, спасти Ширил не удалось.





В выпущенном 28 марта заявлении клиника сообщила, что предпринимаются все возможные усилия, чтобы установить причины смерти девушки и понять, были ли они вызваны халатностью медперсонала, однако ясность может наступить только после вскрытия.





Сатурнино была постоянной клиенткой клиники и регулярно проходила здесь различные пластические процедуры.



