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Филиппинка умерла, сделав три пластических операции подряд

30 марта 2017, 17:42

Установить причину смерти девушки поможет вскрытие.

29-летняя жительница Филиппин скончалась в больнице сразу после того, как ей сделали сразу три пластических операции одновременно: по увеличению груди и ягодиц, а также липосакцию, сообщает Вести.ru.

Ширил Сатурнино приехала в больницу Icon города Мандалуонг 25 марта. Ее операции начались в районе пяти часов вечера, и закончились уже в районе трех часов ночи следующего дня, сообщает Philippine Star.

По завершении операции врачи обнаружили, что сердце девушки перестало биться. Несмотря на все реанимационные усилия, спасти Ширил не удалось.

В выпущенном 28 марта заявлении клиника сообщила, что предпринимаются все возможные усилия, чтобы установить причины смерти девушки и понять, были ли они вызваны халатностью медперсонала, однако ясность может наступить только после вскрытия.

Сатурнино была постоянной клиенткой клиники и регулярно проходила здесь различные пластические процедуры.

Фото с сайта philstar.com

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