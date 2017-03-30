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Сотрудника СОБР нашли повешенным в части в Астане

30 марта 2017, 17:42

Департамент внутренних дел проводит расследование по факту смерти бойца.

Молодого сотрудника специального отряда быстрого реагирования ДВД Астаны нашли повешенным в части. Тело мужчины было обнаружено в ангаре СОБР, пишет Sputnik.

"По факту обнаружения трупа проводится досудебное расследование ("смерть лица"). При первоначальном осмотре тела телесных повреждений не обнаружено. Назначен ряд соответствующих экспертиз, по результатом которых будет принято процессуальное решение", — прокомментировали в ДВД Астаны.

Как сообщили в департаменте, младший сержант полиции Медет Темирбаев в должности начал служить с декабря 2016 года.

Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков

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