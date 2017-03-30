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Mercedes переведет на электротягу Vito и Sprinter

30 марта 2017, 17:44

О силовых установках электрических версий Mercedes Vito и Sprinter пока ничего не сообщает.

Производитель малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz Vans и логистическая компания Hermes Germany GmbH заключили новое соглашение о стратегическом партнерстве. «Мерседес» построит для «Гермеса» полторы тысячи электрических фургонов на базе моделей Vito и Sprinter, которые будут использоваться в курьерской службе.

В тестовом режиме доставка на электромобилях доставка на электромобилях начнет работать в Штутгарте и Гамбурге в 2018 году, а уже к концу 2020-го аналогичный сервис появится в городах по всей Германии. В рамках этого проекта партнеры хотят выяснить – насколько экономичными и практичными могут быть легкие коммерческие автомобили на электротяге.

О силовых установках электрических версий Mercedes Vito и Sprinter пока ничего не сообщает. Прошлой осенью концерн Daimler представил на выставке коммерческой техники в Ганновере концепт Mercedes-Benz Vision Van с 75-киловаттным электромотором и запасом хода около 270 км. Учитывая, что электрокурьерам предстоит преодолевать небольшие расстояния в условиях крупных городов, такой «начинки» должно вполне хватить для будущих серийных моделей.

Отметим, что Mercedes и Hermes сотрудничают уже более 40 лет. В 2001 году Hermes тестировал Mercedes Sprinter на топливных элементах, а десятью годами позже взял на службу серийные электромобили Vito E-CELL. С апреля прошлого года компании вместе участвуют в испытаниях грузовиков Fuso Canter E-CELL

Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes

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