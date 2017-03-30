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Правила работы на "Оскаре" ужесточили после конфуза

30 марта 2017, 18:07

Марта Руиз и Брайан Куллинан - виновники ошибки с конвертами - отстранены от участия в церемониях вручения премии "Оскар".

Организаторы премии "Оскар" продолжат пользоваться услугами компании PriceWaterhouseCoopers, несмотря на разгоревшийся на последней церемонии вручения премий скандал из-за ошибочного объявления лауреата, сообщает Русская служба ВВС.

Тогда вместо "Лунного света" лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд". Основным виновником путаницы был назван управляющий партнер компании PriceWaterhouseCoopers Брайан Куллинан.

Согласно заявлению, опубликованному компанией, которая уже много лет занимается подсчетом голосов членов американской киноакадемии, Куллинан перепутал конверты с именами победителей, а когда ошибка обнаружилась, он и его коллега Марта Руиз действовали недостаточно быстро, чтобы ее исправить.

Президент компании PriceWaterhouseCoopers Шерил Бун Исаакс написала в письме к организаторам "Оскара", что в компании введены новые правила, в частности, запрещающие использование любых мобильных устройств за кулисами церемонии.

Буквально за минуты до путаницы с конвертами Брайана Куллинана сфотографировали с телефоном в руках, он постил в "Твиттер" фото актрисы Эммы Стоун, сыгравшей главную роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд".

Согласно новым правилам компании, в церемонии теперь будут принимать участие не два, а три сотрудника PriceWaterhouseCoopers. Третий сотрудник будет находиться в комнате режиссера на протяжении всей церемонии вручения.


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