В Костанае осудили экс-работника акимата за ДТП со смертельным исходом

В суде № 2 г. Костаная вынесен приговор по уголовному делу в отношении Марата Жолдыбаева, работавшим главным специалистом ГУ «Управление по вопросам молодежной политики акимата Костанайской области», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

30-летний мужчина осужден по ст. 345 ч. 4 УК РК («Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

13 сентября 2016 года около 16.30 часов на 16 километре автодороги «Костанай - Рудный», водитель М. Жолдыбаев, управляя автомобилем Lada 21703 в утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, следуя по левой полосе движения в направлении г. Костаная, проявил преступную самонадеянность. Не убедившись в безопасности дорожного движения, мужчина уснул. В результате он выехал на правую полосу движения, где допустил столкновение с транспортным средством «КамАЗ» 5410 с прицепом Бис 2921.

От столкновения автомобиль водителя опрокинулся. В результате двое пассажиров, находящихся в тот момент в салоне, погибли.

Приговором суда М. Жолдыбаев признан виновным в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права управлять транспортным средством на 5 лет, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Осужденный М.Жолдыбаев взят под арест в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.