Работа местной полицейской службы Жамбылской области подвержена критике

Как показали очередные результаты прокурорской проверки, профилактическая работа подразделений местной полицейской службы (далее МПС) все еще недостаточно эффективна, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Основными проблемами, как и прежде, остаются ненадлежащее планирование и организация работы, слабо анализируется криминогенная ситуация, что приводит к низкой эффективности работы.

К примеру, МПС Сарысуского района в 2016 году ежеквартально планировало проведение повторяющихся рейдов среди несовершеннолетних, тогда как в этом районе наблюдается рост краж, грабежей, фактов незаконного оборота наркотиков.

Схожая ситуация сложилась практически по всей области, при этом качество и исполнение некоторых плановых мероприятий МПС области вызывают обоснованные сомнения.

Как результат, помимо роста преступности по отдельным категориям, растут и жалобы граждан на работу МПС.

- Считаю, что все это - результат ненадлежащей организации работы со стороны руководства МПС области – отметил прокурор области Ернат Сыбанкулов. - Посмотрите, в каких условиях вынуждены работать участковые инспектора полиции.

Один участковый полиции, который обслуживает 3 села с 7,5 тыс. жителями, ввиду отсутствия опорного пункта вынужден принимать граждан у себя дома, другой, ввиду отсутствия жилья - ездить на работу каждый день, преодолевая 60 км, и это мы не говорим об отсутствии у них транспорта.

Хуже всего, сотрудники МПС (в основном участковые), особенно в районах часто выполняют несвойственные функции, к примеру, сотрудники ювенальной полиции Таласского района более 200 раз привлекались к работам, непосредственно не связанным с их служебной деятельностью. Подобные факты имеются в УВД города.

Проведенный хронометраж рабочего дня участкового инспектора одного из районных МПС показал, что прямыми обязанностями он занимается всего 2-3 часа в сутки.

День инспектора начинается с обязательного построения, совещания у непосредственного начальника, совещания в акимате, в ДВД, сопровождения материалов в суде, обеспечения порядка на общественных мероприятиях (в основном стоит в оцеплении) и составления документации. «Когда же он начнет делать свою основную работу?» – задал вопрос прокурор области.

Еще один ненадлежащий пример организации работы: в районах (кроме г. Тараз) не имеются специализированные помещения (приемник-распределитель, центр временной адаптации и детоксикации), предназначенные для содержания адмарестованных и задержанных лиц.

К примеру, в Шуском районе, ввиду отсутствия приемника-распределителя, арестованные доставляются в спецучреждение города Тараза, расстояние до которого - 260 км. Для доставления арестованных затрачивается один рабочий день, при этом сотрудниками расходуются собственные средства полицейских.

- Почему полицейский должен тратить свою зарплату на расходы по работе? – задался вопросом прокурор области. - Как он будет кормить свою семью? Естественно, при таких условиях работы напрямую создаются все условия для совершения коррупционных преступлений полицейскими, – сказал прокурор области.

В результате того, что полицейские работают в таких условиях, страдают граждане, зачастую при своевременном вмешательстве ряд преступлений можно было бы предотвратить.

К примеру, в апреле прошлого года в районе имени Турара Рыскулова Турганова нанесла ножевое ранение супругу Устенову, который скончался на месте происшествия. (По данному факту в отношении Тургановой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.106 УК РК).

Причиной нанесения ножевых ранений стала банальная семейно-бытовая ссора.

В данной семье семейные ссоры были частым явлением. Турганова неоднократно обращалась в полицию в отношении мужа с вынесением ему защитного предписания, т.е. Устенов был лицом, требующим особого внимания со стороны полиции.

Но бездействие участкового Мамытбекова привело к свершению тяжкого преступления и осуждению (приговор суда от 02.02.2017 года) матери 3-х детей к 8 годам лишения свободы.

Если бы ответственный сотрудник принял необходимые меры, то смерть мужчины, сломанную судьбу матери и её 3-х несовершеннолетних детей, оставшихся сиротами, можно было предотвратить.

- И такие примеры не единичны – отметил прокурор области. - Необходимо пересмотреть подходы к работе, больше обращать внимание на профилактику правонарушений, для этого создать нормальные условия работы полицейским. Он должен заниматься непосредственными своими обязанностями, помогать гражданам, постоянно быть доступным для граждан. Если не улучшите работу, то поставим вопрос о соответствии занимаемой должности руководителей МПС области, – резюмировал итоги Координационного совета Жамбылской области прокурор области.