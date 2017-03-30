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В Уральске из-за депутата погибли два человека

30 марта 2017, 18:42

Еще один участник ДТП получил травму головы.

В Уральске депутат областного маслихата Хайдар Кощанов стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека и еще один был ранен. Об этом пишет издание «Уральская неделя».

Авария произошла на Свистун-горе 29 марта в 9 часов утра. Как следует из официальной сводки ДВД ЗКО, Хайдар Кощанов, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser 200, выезжая на улицу Жангирхана, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21703. От удара с джипом автомобиль ВАЗ отбросило в сторону, и он столкнулся со стоящим на обочине автомобилем Audi-80.

В результате ДТП от полученных травм скончались водитель автомобиля ВАЗ, 22-летний Вячеслав Лопухин и его пассажирка, 63-летняя Надежда Кондрашкина. Водитель автомобиля Audi-80 получил травму головы.

В настоящее время по факту ДТП назначена экспертиза и возбуждено досудебное расследование. Сам депутат в ДТП не пострадал.


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