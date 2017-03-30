В Кызылординской области задержали мошенницу

Кызылординские полицейские установили и задержали 34-летнюю жительницу областного центра по шести фактам мошенничества, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

По подозрению в совершении шести фактов мошенничества задержана 34-летняя нигде не работающая жительница областного центра, нанесшая материальный ущерб потерпевшим в сумме свыше 3 миллионов тенге.

В полицию обратилась жительница поселка Тасбогет с заявлением о том, что в октябре 2016 года женщина по имени А.О. пообещала помочь с приобретением 3-комнатной квартиры в микрорайоне Арай, предварительно показав пострадавшей в этом микрорайоне снятую на 1 день съемную квартиру. Свои услуги оценила в 1 миллион 200 тысяч тенге. Однако, взяв у потерпевшей деньги, свое обещание она не выполнила.

В сентябре 2016 года, пообещав жительнице города помочь с получением кредита, воспользовавшись доверием потерпевшей, подозреваемая присвоила 7 тысяч тенге. В этом же месяце аналогичным способом подозреваемая присвоила и 21 тысячу тенге другой жительницы области.

В октябре 2016 года эта же гражданка совершила еще 3 факта мошенничества. Женщина действовала по одному плану: уверяла потерпевших в том, что поможет с приобретением квартиры и трудоустройством, и обманным путем завладевала их наличными деньгами. Одной из пострадавших нанесен ущерб в сумме 900 тысяч тенге, второй - 970 тысяч тенге, третьей - 300 тысяч тенге.

На сегодняшний день по всем шести фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 части 3 пункт 1. Подозреваемая доставлена в органы внутренних дел. В настоящее время ведется досудебное расследование.