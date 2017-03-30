Актюбинка выразила благодарность Главе государства за поддержку сельского предпринимательства

Сулушаш Кадырова приняла участие во встрече с Бакытжаном Сагинтаевым и выразила благодарность руководству страны и области за заботу и всяческую поддержку начинающих предпринимателей.

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область вместе с акимом области Бердыбеком Сапарбаевым встретился с членами Регионального совета палаты предпринимателей «Атамекен», передает собкор Zakon.kz по Актюбинской области.

В ходе встречи Премьер-Министр был проинформирован о ходе реализации в регионе проекта Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» по обучению сельских жителей основам бизнеса «Bastau».

Проект «Bastau» по инициативе акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева, стартовал в Темирском районе 8 сентября 2016 года. Основная цель проекта - повышение экономической активности сельского населения через привлечение к занятию предпринимательской деятельностью самозанятое и безработное население. Программа обучения составлена с учетом потребностей лиц с бизнес-инициативой и начинающих предпринимателей из сельских населенных пунктов. В практическом обучении приняли участие 50 человек из числа безработных, самозанятых и начинающих предпринимателей района. По итогам обучения авторы наиболее успешных бизнес-проектов стали участниками программы льготного кредитования от микрофинансовой организации «Атамекен». Один из проектов, получивших финансирование в рамках «Bastau», принадлежит жительнице Темирского района Сулушаш Кадыровой. Сельчанка защитила проект по строительству теплицы, получила микрокредит на сумму 2 млн. тенге.

Сулушаш Кадырова приняла участие во встрече с Бакытжаном Сагинтаевым и выразила слова благодарности руководству страны и области за заботу и всяческую поддержку начинающих предпринимателей.

- За один месяц обучения мы получили очень много знаний и ценных навыков. Я рада, что подобные проекты реализуются в сельской местности. Я безмерно признательна Главе государства Нурсултану Назарбаеву, Правительству за такие проекты, как «Bastau», заботу о сельских жителях. Благодаря таким проектам, сегодня моя теплица, построенная по данной программе, обеспечивает занятость практически всех членов моей семьи, - сказала Сулушаш Кадырова.

Всего по итогам первого обучения на заседании кредитной комиссии микрокредитной организации «Атамекен» были поддержаны 13 бизнес-проектов. Отметим, обучение в Темирском районе было адаптировано под особенности аудитории, часть которой - приверженцы ислама. В частности, НПП «Атамекен» предложила льготное кредитование на принципах исламского финансирования.