Спасибо за «серебро»

В Павлодаре чествовали волейбольные команды, завоевавшие серебряные медали в чемпионате страны.

Нынешний волейбольный сезон стал самым результативным для Павлодарской области - сразу три дружины нашего региона завоевали серебро Чемпионата Республики Казахстан. Мужской клуб «Павлодар» и женский клуб «Иртыш-Казхром» заняли вторую строчку в таблице Национальной лиги, а фарм-клуб «Иртыш-Казхром 2» стала второй в турнире между дублирующими составами.





- Волейбол поистине народный вид спорта и с нашей стороны уделяется большое внимание его популяризации, - отметил аким области Булат Бакауов, поздравив спортсменов и работников команд. – Наверное, нет ни одного предприятия или учебного заведения, где не культивировался бы волейбол. Именно таким командам вы задаете тон в различных ведомственных соревнованиях. Впереди у вас большая дорога и мы ждем от вас побед в новом сезоне.

По уже сложившейся традиции волейболисты вручили серебряные медали главе региона.



