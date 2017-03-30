Ученые зарубежья примут участие в конференции «Сарайшык: история великого города»

На сегодняшний день состояние городища Сарайшык вызывает серьезную обеспокоенность у министерства, акимата, общественности и ученых.

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан и акимат Атырауской области проводят Международную научную конференцию «Сарайшык: история великого города», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Более 40 отечественных и зарубежных ученых примут участие в широком обсуждении результатов научных исследований и дальнейших мер по сохранению средневекового городища Сарайшык.

Конференция нацелена на привлечение внимания к проблеме реставрации и консервации городища высококвалифицированных зарубежных и отечественных ученых.

На сегодняшний день состояние городища Сарайшык, которое подвергается сильному влиянию природно-климатических и антропогенных воздействий, вызывает серьезную обеспокоенность у министерства, акимата, общественности и ученых.

В научной конференции примут участие Министр культуры и спорта РК А. Мухамедиулы, депутаты Парламента РК, доктора исторических наук, видные археологи З.Самашев, К.Байпаков, Б.Кумеков, Ж.Таймагамбетов, доктор философских наук, профессор, академик НАН РК Г. Есим, общественные, культурные деятели, ученые ближнего и дальнего зарубежья, представители общественных организаций, государственных учреждений, местных исполнительных органов и СМИ.

Также в рамках конференции будет организована выставка, посвященная истории городища Сарайшык. На выставке будут выставлены уникальные археологические находки, картины и другие предметы, найденные во время научных исследований древнего городища.

Мероприятие состоится 3 апреля, начнется оно в 10 часов. Место проведения – Астана, Национальный музей Республики Казахстан, пр. Тауелсиздик, 54.