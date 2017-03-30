Социальное партнерство на повестке дня Акмолинской области

Управление внутренней политики Акмолинской области, Палата предпринимателей Акмолинской области, а также ОЛЮ «Ассоциация гражданский альянс Акмолинской области» подписали меморандум о сотрудничестве.

В зале заседания Палаты предпринимателей Акмолинской области состоялась диалоговая площадка о социальном партнерстве как способу взаимодействия государства, бизнеса и НПО с участием государственный органов, Палаты предпринимателей и ОЮЛ «Гражданский альянс Акмолинской области» - сообщает Управление внутренней политики Акмолинской области.

Участники диалоговой площадки говорили о налаживании деловых контактов, обмене знаниями и навыками в области социального партнерства и развития социального предпринимательства, передает собственный корреспондент Zakon.kz по Актюбинской области.

«Социальное партнерство государства, бизнес-структур и неправительственного сектора является одним из важных аспектов общественной жизни, так как основная задача каждого из нас это развитие социального партнерства и социального предпринимательства в нашем регионе», - проинформировала руководитель управления внутренней политики Акмолинской области Айна Мусралимова.





Руководитель Управления внутренней политики на примере Аршалынского района рассказала, что социальное партнерство может принести большие плоды. Так, фондом «Евразия Центральной Азии в Казахстане» и СП ТОО «Кока Кола Болтерс Алматы» при поддержке акимата Аршалынского района реализовала проект «3,2,1 – Старт». В рамках этого проекта был проведен текущий ремонт всех спортивных залов общеобразовательных заведений района и для школ был куплен спортинвентарь.

В рамках деловой площади, выступили директор Палаты предпринимателей Акмолинской области Еркебулан Баяхметов, заместитель председателя ОЮЛ «Ассоциация Гражданский альянс Акмолинской области», председатель ОО «Шанырак» Берик Ракушев и другие гости. Каждый выступающий рассказал о своем видении в рамках социального партнерства, высказались по тому или иному вопросу возникающих в ходе обсуждения взаимодействия госструктур, НПО и бизнеса.

По итогам обсуждения управление внутренней политики Акмолинской области, Палата предпринимателей Акмолинской области, а также ОЛЮ «Ассоциация гражданский альянс Акмолинской области» подписали меморандум о сотрудничестве.



