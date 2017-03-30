В Акмолинской области столкнулись 15 машин

Авария произошла на трассе в 10 км от посёлка Арлашы.

Массовое ДТП произошло на трассе Астана – Караганда. В ДВД Акмолинской области сообщили, что причиной массового столкновения стал "КамАЗ", направлявшийся из Астаны в Караганду, пишет Информбюро.

"В 40 км от столицы, не доезжая 10 км до посёлка Аршалы, "КамАЗ" развернуло на трассе. По словам водителя грузовика, причиной стала практически нулевая видимость на дороге из-за метели. В итоге в грузовик врезалось ещё 14 автомобилей", – рассказали подробности в полиции.

В ДВД уточнили, что жертв нет. Точное количество пострадавших в аварии в настоящее время уточняется. Пассажиров с места ДТП эвакуируют в Астану и Аршалы.

Вечером 30 марта трассу Астана-Щучинск закрыли из-за порывов ветра 20 м/с. Также в связи с непогодой закрыты дороги в Костанайской, Акмолинской и Актюбинской областях.