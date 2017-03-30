В Кызылорде установлен памятник Мустафе Шокаю

28 марта в Кызылорде состоялась торжественная церемония открытия памятника деятелю движения Алаш и тюркоязычного мира Мустафе Шокаю. Вначале был показан отрывок из спектакля Рахымжана Отарбаева «Мустафа Шокай». Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев поздравил жителей региона с открытием памятника.

- Личность Мустафы Шокая, как любое крупное историческое явление, невозможно трактовать односторонне, подгоняя под привычные рамки. Он находился в самом эпицентре особо сложных мировых исторических процессов той эпохи, защищая интересы тюркского мира и, прежде всего, своей нации. Поэтому и невозможно утверждать, что Шокай был за или против красных, белых или других. Всю свою сознательную жизнь, все усилия, мысли и чаяния он посвятил единению и процветанию тюркского сообщества, - отметил аким области.

Также на церемонии открытия выступили академик Национальной академии наук РК, профессор КазНИТУ имени К.Сатпаева Досмухамбет Кишибеков, профессор КазГЮУ Абдижалел Бакир, депутат Сената Парламента РК Мурат Бахтиярулы. Затем в торжественной обстановке был снят полог со статуи и возложены цветы к памятнику.

Монумент работы члена Союза художников Казахстана, скульптора Кошера Байгазиева выполнен из бронзы. Общая высота памятника вместе с гранитным постаментом – 12 метров.

В этот же день во Дворце студентов КГУ имени Коркыт Ата состоялась международная научно-теоретическая конференция «Наследие Алаша и Независимый Казахстан», посвященная 100-летию движения «Алаш», с участием известных ученых-историков из Казахстана, Турции и Узбекистана, занимающихся изучением наследия деятелей движения «Алаш».



