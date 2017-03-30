В Костанайской, Акмолинской и Карагандинской областях ограничено движение автотранспорта

В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.

В трех областях Казахстана ограничено движение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу «Казахавтодора».

В 09.30 ч. в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган», км. 108-232, участок от п.Аулиеколь до границы Акмолинской области.

В Акмолинской области в 11.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, участок от границы Костанайской области до п. Сурган;

2. «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-82;

3. «Жезказган-Петропавловск» км. 377-552, участок от границы Костанайской области до п.Сурган;

4. «Екатеринбург-Алматы» км. 856-917, участок от границы Северо-Казахстанской области до п. Жаксы;

5. «Астана-Петропавловск» км. 18-230, участок от г.Астана до г.Щучинск;

6. «Кокшетау-Атбасар» км. 4-184, участок от г.Кокшетау до г.Атбасар;

7. «Екатеринбург-Алматы» км. 917-1003, участок от п.Жаксы до г.Атбасар;

8. «Екатеринбург-Алматы» км. 1280-1353, участок от г.Астана до границы Карагандинской области;

9. «Екатеринбург-Алматы» км. 1006-1247, уч. г.Атбасар-г.Астана;

10. «Кокшетау-Рузаевка» км. 0-61, участок от г.Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области;

11. «Астана-Петропавловск» км. 231-341, участок от г.Щучинск до границы СКО;

12. «Кокшетау-Омск» км. 2-50, участок от г.Кокшетау до границы СКО;

13. «Макинск-Аксу-Торгай» км. 0-240, участок от г.Макинск до с.Торгай.

В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Жезказган-Петропавловск» км. 24-252, участок от г.Сатпаев до границы Костанайской области;

2. «Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1424, участок границаАкмолинской области - Актауский путепровод.