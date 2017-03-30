В Кызылординской области паводковая ситуация стабилизировалась

Во время прохождения паводка на реке Сырдарья произошел разлив реки в аульных округах Басыкара, Кумжиек и Сарыкол Казалинского района Кызылординской области. Распоряжением акима Казалинского района в данных округах сроком на два дня был объявлен режим ЧС природного характера. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Кызылординской области.

В результате потопа в отдельных крестьянских хозяйствах аульных округов Кумжиек и Сарыкол произошел падеж скота. Так, потери КХ «Телешов Берикбай» составили 121 голов, из них 19 голов КРС (в том числе телят - 2) и 102 головы овец и коз (в том числе ягнят -22). Потери КХ «Шоратай» составили 227 голов, из них 8 голов КРС (в том числе телят – 8) и 219 голов овец и коз (в том числе ягнят -21). Общие потери равны 348 головам, из них 27 голов КРС (в том числе телят - 10) и 321 голов овец и коз (в том числе ягнят - 43).

В данное время в районе проводится работа по подсчету причиненного материального ущерба для последующего оказания необходимой помощи.