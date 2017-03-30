Полиция забрала у Епифанцева его 14-летнюю дагестанскую подружку

Ранее 14-летняя девочка сбежала из дома и улетела первым же рейсом из Махачкалы в Москву к 45-летнему известному актёру-наставнику.

На днях столичным оперативникам пришло заявление из города Каспийска в Дагестане о том, что пропала 14-летняя школьница Патимат, которая могла стать жертвой маньяка. В сообщении говорилось, что требуется срочно принять меры.

Родным беглянка оставила записку о том, что "устала так жить" и улетает в Москву. Больше на связь она не выходила.





Подняв все данные, оперативники выяснили, что девочка действительно каким-то образом смогла прилететь из Махачкалы в Москву, где её встретила подруга. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подруги, но Патимат у неё не было.







— Мы сразу "нырнули" в соцсети и нашли эту подругу. Она сказала, что Патимат у неё не останавливалась, а сразу поехала в творческую мастерскую к актёру Владимиру Епифанцеву, — рассказал источник Лайфа.





К тому времени в соцсетях силовики уже прочитали все посты пользователя страницы под этим именем. Мелькнула мысль, что беседу с подростком может вести другой пользователь, специально представляющийся известным актёром, чтобы увлечь ребёнка.

Но, когда группа оперативников постучала в дверь творческой мастерской, адрес которой назвала подруга пропавшей Патимат, дверь действительно открыл известный актёр Епифанцев.





Он заявил, что два года дружит с 14-летней девочкой и помогает ей творчески развиваться, так как считает Патимат гениальной. Там же, в мастерской, была обнаружена и пропавшая школьница. Полицейские забрали девочку и вызвали родителей, чтобы те увезли ребёнка домой.

— Девочки, с которыми она общалась, обещали, что, если она приедет к ним на каникулы, они её рисунки покажут Епифанцеву. И вот она туда полетела. Она у нас спрашивала, мы её туда не отпустили, но она полетела, потому что её брат там. В самолёте она телефон забыла, и, брат когда встречал, её девочки с другого выхода забрали и отвезли к Епифанцеву, — рассказала Лайфу мать девочки.

При этом мать настаивает на том, что ребёнка актёр увидел практически перед тем, как к нему нагрянули оперативники, а если бы они этого не сделали, то Епифанцев и сам бы обратился к ним с заявлением.

— Претензий к Владимиру Епифанцеву у нас никаких нет, — подытожила собеседница Лайфа.