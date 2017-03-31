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Расследование дела о взрыве котла и гибели 9 человек в Шахане продлили

31 марта 2017, 00:27

Срок завершения следственных действий - 1 мая.

Продлен срок расследования уголовного дела по факту взрыва отопительного котла в пятиэтажном доме в поселке Шахан Карагандинской области, в результате чего погибли 9 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Досудебное производство по части 2 статьи 281 УК «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия», продлено на четвертый месяц, - сообщили по запросу «Казинформ» в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

Расследование уголовного дела будет вестись до конца апреля. Срок завершения следственных действий - 1 мая. В настоящий момент проводится допрос потерпевших и свидетелей, назначен ряд экспертиз.

Напомним, первого января этого года в 22:40 в поселке Шахан Карагандинской области взорвался отопительный котел, стоявший в подвале пятиэтажного дома № 4 в микрорайоне №3. В результате произошло обрушение крайнего четвертого подъезда. Погибли девять жильцов, пострадали двое - 32-летний Александр Галышев и 11-летняя Елена Васильева.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления энергетики, акимата и департамента по ЧС провели комплексную проверку всех многоэтажных домов с автономными котельными в Карагандинской области. Эта работа длилась месяц и завершилась 31 января. Были выявлены 688 объектов, обогревающихся автономными системами отопления - это жилые дома и государственные ведомства. По окончании отопительного сезона все котельные будут вынесены за пределы зданий в целях безопасности граждан.


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