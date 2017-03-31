В сети появился промо-ролик седьмого сезона "Игры престолов"

На видео появляются трое из героев сериала: Джон Сноу, Серсея Ланнистер и Дейенерис Таргариен.

Новый промо-ролик седьмого сезона "Игры престолов" был опубликован на официальном YouTube-канале сериала.

На видео появляются трое из героев сериала: Джон Сноу, Серсея Ланнистер и Дейенерис Таргариен. Также в ролике мелькает персонаж, которого поклонники идентифицировали как Короля Ночи.

В начале марта стало известно, что премьера седьмого сезона "Игры престолов" состоится 16 июля 2017 года, пишет РИА Новости. Ранее также сообщалось, что новый сезон "Игры престолов" будет короче предыдущих. Премьера седьмого сезона запланирована на 17 июля.