Тwitter открыл пользователям долгожданную возможность

Ограничение в 140 символов осталось в действии, однако разработчики уверены, что нововведение даст пользователям больше простора для выражения мыслей и позволит вести дискуссии большими группами.

— Теперь вам будет легче следить за беседой, благодаря чему вы сможете сосредоточиться непосредственно на предмете дискуссии. Кроме того, при наличии всех 140 символов для ответов вы получите больше возможностей для участия в групповых беседах, — говорится в сообщении компании.

Как поясняют разработчики, представленное обновление является результатом многочисленных просьб, поступивших от пользователей. Компания провела многочисленные исследования, которые показали, что в последнее время люди стали более активно дискутировать на просторах "Твиттера".

При этом отмечается, что ссылки по-прежнему будут учитываться при подсчёте символов. Кроме того, пользователи так и не получили возможность редактировать свои записи.