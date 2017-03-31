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Сильный ветер и осадки ожидаются на большей части Казахстана 31 марта

31 марта 2017, 06:00

Погода без осадков наблюдается лишь на юге и юго-западе республики.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки и сильный порывистый ветер, лишь на юге, юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами сохраняется туман, гололед, на севере, северо-западе, в центре республики – низовая метель, на юго-западе – пыльная буря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25, ночью местами более 30 м/с, местами низовая метель, туман, гололед.

В Павлодарской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра ночью 15-20, порывы 25, местами 30 м/с, днем местами 15-20 м/с, местами низовая метель, туман, в Павлодарской области местами гололед.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28, на юго-западе более 30 м/с, ночью местами туман.

В Костанайской области ожидается усиление ветра ночью 15-20, порывы 23-28, днем местами 15-20 м/с, местами низовая метель, туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, ночью порывы 25 м/с, ночью и утром местами туман.

В Южно-Казахстанской области ожидается местами туман, ночью и утром местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской областях ожидается местами пыльная буря, местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается местами низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидается ветер 15-20 м/с.

В Алматы днем 13°, ясно.

В Астане днем 4°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: kaznews.kz.

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