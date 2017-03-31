Сильный ветер и осадки ожидаются на большей части Казахстана 31 марта
31 марта 2017, 06:00
Погода без осадков наблюдается лишь на юге и юго-западе республики.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки и сильный порывистый ветер, лишь на юге, юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами сохраняется туман, гололед, на севере, северо-западе, в центре республики – низовая метель, на юго-западе – пыльная буря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25, ночью местами более 30 м/с, местами низовая метель, туман, гололед.
В Павлодарской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра ночью 15-20, порывы 25, местами 30 м/с, днем местами 15-20 м/с, местами низовая метель, туман, в Павлодарской области местами гололед.
В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28, на юго-западе более 30 м/с, ночью местами туман.
В Костанайской области ожидается усиление ветра ночью 15-20, порывы 23-28, днем местами 15-20 м/с, местами низовая метель, туман, гололед.
В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, ночью порывы 25 м/с, ночью и утром местами туман.
В Южно-Казахстанской области ожидается местами туман, ночью и утром местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, Мангистауской областях ожидается местами пыльная буря, местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Актюбинской области ожидается местами низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской области местами ожидается ветер 15-20 м/с.
В Алматы днем 13°, ясно.
В Астане днем 4°, облачно.
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Фото: kaznews.kz.
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