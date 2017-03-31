Атырауские родители чаще отказываются от прививок детям
31 марта 2017, 06:19
В последние 6-7 лет в Атырауской области число родителей, отказавшихся от прививок, выросло до 5 тысяч.
В Атырауской области растет число родителей, отказывающихся от прививок детям по религиозным убеждениям. В 2016 году таких случаев зарегистрировано 408, передает Казинформ.
«В последние 6-7 лет в Атырауской области число родителей, отказавшихся от прививок, выросло до 5 тыс. Только в 2016 году по религиозным убеждениям прививки не получили 408 детей, в 2015 году таких случаев было 398. Медики обоснованно опасаются, что из-за роста отказов от обязательной вакцинации в регионе могут возникать вспышки различных инфекций. Как это было в 2015 году, когда в Атырауской области наблюдалась вспышка кори, потому что дети вовремя не были привитыми. Если хоть один больной ребенок окажется среди непривитых детей, то сразу может возникнуть вспышка инфекционной болезни», - сообщил руководитель департамента по защите прав потребителей Умирзак Зинуллин на брифинге в Региональной службе коммуникаций.
А. Соколов.
Фото: Sputnik Казахстан.
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