Атырауские родители чаще отказываются от прививок детям

В Атырауской области растет число родителей, отказывающихся от прививок детям по религиозным убеждениям. В 2016 году таких случаев зарегистрировано 408, передает передает Казинформ





«В последние 6-7 лет в Атырауской области число родителей, отказавшихся от прививок, выросло до 5 тыс. Только в 2016 году по религиозным убеждениям прививки не получили 408 детей, в 2015 году таких случаев было 398. Медики обоснованно опасаются, что из-за роста отказов от обязательной вакцинации в регионе могут возникать вспышки различных инфекций. Как это было в 2015 году, когда в Атырауской области наблюдалась вспышка кори, потому что дети вовремя не были привитыми. Если хоть один больной ребенок окажется среди непривитых детей, то сразу может возникнуть вспышка инфекционной болезни», - сообщил руководитель департамента по защите прав потребителей Умирзак Зинуллин на брифинге в Региональной службе коммуникаций.





А. Соколов.



