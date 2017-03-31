Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Хакеры взломали Facebook Франсуа Олланда

31 марта 2017, 06:28

Пресс-служба президента никак не прокомментировала этот инцидент.

Хакеры взломали Facebook президента Франции Франсуа Олланда и разместили на его странице приглашение на мероприятие под названием «вечеринка в честь отставки Франсуа Олланда», назначенное на 7 мая. Об этом сообщает Europe1, передает РБК.

Приглашение находилось на официальной странице Олланда в течение часа, после чего было удалено. Само мероприятие организовано активистами движения «За отставку Франсуа Олланда». 12 тыс. пользователей соцсети поставили отметку, что пойдут на встречу. Представители движения в Facebook причастность к взлому аккаунта президента отрицают.

В Facebook движения приводится скриншот поста Олланда, которым он приглашает всех на «вечеринку в честь своей отставки». «Теперь официально, мы получили поддержку Франсуа Олланда (без шуток)», — говорится в сообщении движения.



Как сообщает BFMTV, пресс-служба президента никак не прокомментировала этот инцидент.

Фото: life.ru.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...