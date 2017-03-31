Хакеры взломали Facebook Франсуа Олланда
31 марта 2017, 06:28
Пресс-служба президента никак не прокомментировала этот инцидент.
Хакеры взломали Facebook президента Франции Франсуа Олланда и разместили на его странице приглашение на мероприятие под названием «вечеринка в честь отставки Франсуа Олланда», назначенное на 7 мая. Об этом сообщает Europe1, передает РБК.
Приглашение находилось на официальной странице Олланда в течение часа, после чего было удалено. Само мероприятие организовано активистами движения «За отставку Франсуа Олланда». 12 тыс. пользователей соцсети поставили отметку, что пойдут на встречу. Представители движения в Facebook причастность к взлому аккаунта президента отрицают.
В Facebook движения приводится скриншот поста Олланда, которым он приглашает всех на «вечеринку в честь своей отставки». «Теперь официально, мы получили поддержку Франсуа Олланда (без шуток)», — говорится в сообщении движения.
Как сообщает BFMTV, пресс-служба президента никак не прокомментировала этот инцидент.
Фото: life.ru.
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