Что нужно знать о системе обязательного социального медицинского страхования

Как отметил Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 31 января 2017 года, четвертым приоритетом, призванным обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение в число 30 передовых стран, является улучшение качества человеческого капитала. В связи с этим должна измениться система здравоохранения.

С 1 июля 2017 года начнет внедряться система обязательного социального медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Эффективность этой системы доказана мировой практикой.

Участникам системы медстрахования будет предоставляться широкий спектр медицинских услуг. Участие в ней социально уязвимых слоев населения будет поддерживаться государством.

Правительству нужно обеспечить необходимую информатизацию здравоохранения. Для развития конкуренции частным медицинским организациям следует предоставить в системе ОСМС равные условия.

Это фундаментально изменит действующую систему здравоохранения и вызывает множество вопросов у жителей страны.

Внедрение обязательного медицинского страхования должно повысить качество и доступность медицинских услуг за счет развития частной медицины и повышения конкуренции между медорганизациями.

В 2016 году в Казахстане намерены были запустить Фонд социального медицинского страхования. Его учредителем и единственным акционером будет Правительство Казахстана. И уже начиная с 2017 года государство будет осуществлять взносы в фонд за студентов, пенсионеров, безработных. Работодатели - за наемных работников. Работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах - за себя.

Согласно законопроекту, гражданам будет предоставляться 2 вида пакетов медицинских услуг:

1) базовый пакет представляет собой гарантированный государством объем медицинской помощи, финансируемый из республиканского бюджета. Этот пакет будет доступен всем гражданам Казахстана. Он включает: скорую помощь и санитарную авиацию, медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях и в экстренных случаях, профилактические прививки.

2) страховой пакет, предоставляемый из вновь создаваемого Фонда медицинского страхования. В него входит: амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарная помощь (за исключением социально-значимых заболеваний), стационарозамещающая помощь (за исключением социально-значимых заболеваний), восстановительное лечение и медицинская реабилитация, паллиативная помощь и сестринский уход, высокотехнологичная помощь.

Это значит, что для получения бесплатной консультации в поликлинике или для лечения в стационаре с 2017 года необходимо будет ежемесячно вносить определенные суммы в Фонд медицинского страхования.

Если вы пенсионер, студент или у вас нет работы (или относитесь к другим социально-уязвимым слоям населения) за вас будет платить государство 7% от среднемесячной заработной платы. При этом размер ставки будет поэтапно повышаться: 4% в 2017 году, 5% с 2018 года, 6% в 2023 году, с 2024 года - 7%.

Если вы работаете, взнос будет вносить ваш работодатель. Общий размер ставки взносов работодателей составит 5% от дохода, при этом отчисления начинаются с 2% в 2017 году, 3% в 2018 году, 4% в 2019 году и с 2020 года -5%. Принимая во внимание, что данные отчисления будут относиться на вычеты при исчислении корпоративного подоходного налога, реальная нагрузка на работодателя составит в 2017 году - 1,6%, в 2018 году - 2,4%, в 2019 году - 3,2%, с 2020 года - 4%.

Ставка взносов работников составит 2% от дохода, при этом их отчисление начнется с 2019 года - 1%, с 2020 года - 2%.

Если вы самозаняты, (индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера) ваша ставка ежемесячного взноса составит 7% от дохода. При этом 2% в 2017 году, 3% в 2018 году, 5% в 2019 году и с 2020 года - 7%. Стоит подчеркнуть, что сумма, с которой будут отчисляться проценты, не будет превышать 15 минимальных заработных плат.

От уплаты взносов в Фонд социального медстрахования освобождаются 15 категорий граждан (социально-уязвимые слои населения):

• дети;

• многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка», «Күміс алқа» и получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» І и II степени;

• участники и инвалиды ВОВ;

• инвалиды;

• лица, зарегистрированные в качестве безработных;

• лица, обучающиеся и воспитывающиеся в интернатных организациях;

• лица, обучающие по очной форме обучения в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в форме резидентуры;

• лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

• неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка до достижения им возраста 3 лет;

• пенсионеры;

• военнослужащие;

• сотрудники специальных государственных органов;

• сотрудники правоохранительных органов;

• лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях УИС, за исключением учреждений минимальной безопасности;

• лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах.

В соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» участие в системе обязательно для всех граждан. За неуплату и уклонение от уплаты взносов предусмотрена ответственность.

Отчисления осуществляются работодателем ежемесячно. Таким образом, работникам нет необходимости самостоятельно ходить куда-то с наличными. Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы будут отчислять средства самостоятельно путём прямого зачисления их на счёт фонда.