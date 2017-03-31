SpaceX первой в истории повторно запустила ракету в космос

Компания SpaceX первой в истории использовала одну ракету для двух запусков в космос. 31 марта она доставила на орбиту спутник для компании из Люксембурга.

Ракета, которая уже была один раз в космосе, а потом успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане, стартовала с мыса Канаверал и отправила на орбиту спутник SES-10 по заказу компании из Люксембурга. После этого она снова вернулась на Землю и села на платформу, передает передает РБК со ссылкой на Reuters.





Повторный запуск ракеты Falcon 9 должен был подтвердить правильность теории Илона Маска, который назвал своей целью удешевление полетов в космос, сообщает телеканал CNN. Возвращение аппарата стоимостью $62 млн означает уменьшение стоимости единичных запусков. Помимо этого в руководстве SpaceX указали, что развитие технологии возвратных кораблей приблизит исследование других планет, в том числе и Марса.





Ранее руководство SpaceX указывало, что поскольку речь шла о первом подобном запуске, заказчик получил значительную скидку, однако при этом компания не сообщила, во сколько именно обошлась доставка спутника на орбиту.



